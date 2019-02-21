Алтайский суд помешал шведским сектантам подарить госимущество Свидетелям Иеговы

Новости 19.11.2019 19:15 113

Горно-Алтайский городской суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры Республики Алтай о признании недействительным договора пожертвования нежилого здания общей площадью 148,5 кв.м и земельного участка общей площадью 654 кв.м. Об этом пишет портал «НГА».

По данным расследования, договор был заключен между местной религиозной организацией (даритель) и религиозной общиной Свидетелей Иеговы в Швеции.

Как пояснили в прокуратуре Республики, надзорное ведомство подало исковое заявление из-за нарушения прав России на имущество, которое по требованию Верховного Суда, находилось в госсобственности. Это произошло после ликвидации «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России», которая запрещена на территории России.

После ликвидации «центра» и подконтрольных фирм, положенное имущество не было передано государству из-за заключения договора пожертвования. Сделку в итоге признали мнимой, которая, по мнению суда, была заключена для избежания обращения имущества в пользу государства.

При таких обстоятельствах суд счел доводы прокуратуры республики обоснованными и признал договор пожертвования недействительной сделкой. Недвижимое имущество обращено в собственность России.

Стоит заметить, что подобная история уже случалась в Бийске и закончилась таким же образом.