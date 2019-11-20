Специалисты рассказали, где лучше покупать растительное масло

Новости 20.11.2019 9:05 165

О преимуществах оптовых закупок растительного масла рассказали представители ООО «Альянсагро». По их словам, растительные масла пользуются большим спросом в разных сферах, так как это источники ненасыщенных кислот. Область применения очень широка: от приготовления пищи, до использования в медицине и косметологии.

«Продажей растительных масел в России занимаются как небольшие компании, так и крупные предприятия. Первые выступают в качестве посредников или официальных представителей. Выгоднее оптом покупать товар напрямую у предприятия-изготовителя. Это гарантирует качество продукции и лучшие цены».

Лидирующие позиции в сфере производства и поставок рапсового и подсолнечного масла занимает завод ООО «Альянсагро». На одном предприятии выполняется полный цикл от подготовки сырья до расфасовки готовой продукции. Завод располагает современной материально-технической базой и складским комплексом. В наличии всегда есть товар, который хранится с соблюдением требований, прописанных в государственном стандарте.

Все это позволяет доставлять заказы в оптимальные сроки в любой регион России. Поставщик растительного масла принимает заявки на официальном сайте или по телефону. При необходимости менеджеры проводят персональные консультации.

Что касается особенности производства растительного масла от ООО «Альянсагро» , то она заключается в использовании технологии подогрева исходного сырья в термошнеках до 40-50 градусов.

«Шнек перемещает сырье, разогревая его до нужной температуры. Такая подготовка сохраняет полезные вещества и полиненасыщенные кислоты. Термообработка позволяет облегчить процесс отделения масла от мякоти, что экономит время, повышает качество готовой продукции».

Также температурное воздействие позволяет улучшить пластичность вещества. Подсолнечное и рапсовое масло выпускается в соответствии с требованиями, прописанными в государственном стандарте. Качество подтверждено соответствующими сертификатами.

Среди преимуществ покупки масел напрямую у изготовителя также стоит отметить:

оперативные поставки заказов в любую точку России;

гибкая система скидок;

удобная система подъезда;

использование экологически чистого сырья;

высокие производственные мощности.

Компания располагает тремя бункерами, в которых хранится продукция. При поступлении заявок она оперативно доставлять по указанному в заявке адресу. Всего на предприятии возможно одновременно хранить свыше 1500 тонн масличных культур.