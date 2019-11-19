Кустарник, свалка и грязный снег – как сейчас выглядит Лесной пруд в Барнауле (видео)

Новости 19.11.2019 18:15 127

В ближайшие годы на месте бывшего пляжа Лесной пруд могут появиться жилой массив и набережная. Барнаульские учёные опасаются, что Лесной пруд ожидает плачевная участь, если за бывший пляж не возьмутся специалисты – сейчас там густые заросли кустарника и повсюду навалены кучи мусора. На месте побывали корреспонденты телеканала «Толк».

С начала 80-х годов городской пляж Лесной пруд был излюбленным местом отдыха барнаульцев. Сейчас в это сложно поверить – обмелевшая акватория покрыта густыми зарослями, на берега бесконтрольно сваливают мусор. А выше по течению местные жители показали место, где образовалась настоящая свалка. Сюда свозят не только бытовой, но и строительный мусор, а также снег.

Эколог Виктор Резников говорит, что согласно его исследованиям, экологическая ситуация в районе Лесного пруда – удручающая. Он уверен, что если оставить всё как есть, то с каждым годом район поселка Кирова будет затапливать талыми и грунтовыми водами всё сильнее. Акватория же продолжит засоряться отходами. По мнению Резникова, решить проблему можно, очистив реку от мусора и укрепив ее русло. Возможно, это произойдет в ходе реализации проекта по созданию искусственного земельного участка, который недавно обсуждали в городской администрации.

Напомним: авторы предполагают возвести набережную и застроить часть береговой линии.С экологической точки зрения создание искусственного земельного участка не повлияет плохо на реку. Наоборот, будут облагорожены берега. Как именно территорию будут затем застраивать – это отдельный вопрос, который необходимо решать с участием общественности, в том числе – жителей поселка Кирова.

Известно, что в ближайшее время заказчик благоустройства Лесного пруда – Минприроды Алтайского края – объявит конкурс на застройку. Если найдется подрядчик, то, возможно, в ближайшие два года бывший Лесной пруд снова начнет преображаться, на этот раз – в лучшую сторону.

Учёные говорят, что экология – это, прежде всего, наука о балансе. С одной стороны, река живет и будет жить своей жизнью. С другой стороны, есть горожане со своими потребностями и жизненным пространством. И нужно как можно быстрее найти баланс между первым и вторым.