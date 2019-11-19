Морозы под -40 градусов надвигаются на Алтайский край

Новости 19.11.2019 17:50 158

Волна сильных холодов надвигается на Алтайский край. Такое предупреждение сделали специалисты Алтайского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По их данным, во вторник, 19 ноября, к вечеру температура воздуха опустится до -17 градусов. Ночью она продолжит опускаться и достигнет -26...-31, в Барнауле -28...-30 градусов.

В среду, 20 ноября, морозы сохранятся на уровне -20...-25, в южных районах -15...-20 градусов, в отдельных районах снег, ветер северо-западный, 3-8 м/с, с усилением до 13 м/с. Что касается Барнаула, то температура воздуха будет держаться в пределах -22...-24 градуса. Осадков практически не будет.

В четверг, 21 ноября, будет еще холоднее. Ночью на 21 число, температура опустится до -27...-32, местами в южных районах до -37 градусов. Температура в краевой столице упадет до -30...-32 градуса. Днем также будет достаточно холодно: до -30 в районах Алтайского края и -22....-24 градуса в краевом центре.