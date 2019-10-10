Как в Севастополе: в Барнауле откроется быстровозводимый скалодром

Новости 19.11.2019 18:55 258

Торжественное открытие современного скалодрома состоится 21 ноября в 14:00 в Барнауле, по адресу: улица Юрина, 197 (стадион «Лабиринт»).

Решение о строительстве такого объекта было принято во время рабочих встреч помощника президента России Игоря Левитина с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, на которых обсуждались вопросы развития спорта. В частности, была рассмотрена идея строительства в Алтайском крае нескольких скалодромов при финансовой помощи «Фонда поддержки олимпийцев России».

Скалодром на стадионе «Лабиринт» был возведен в рекордно короткие сроки – от момента зарождения идеи до сдачи объекта в эксплуатацию прошло лишь немногим более двух месяцев. Так, 3 октября на барнаульском стадионе «Лабиринт» рабочие приступили к монтажу фундамента будущего скалодрома, а 21 ноября спортсмены уже смогут испытать новое сооружение.

Скалодром решено было возвести на стадионе «Лабиринт» по нескольким причинам. Во-первых, это центр густонаселенного района, во-вторых, здесь действует отделение скалолазания городской спортивной школы № 7. По словам руководителя региональной спортивной общественной организации «Федерация скалолазания Алтайского края» Марии Киреевой, после открытия нового скалодрома, на нем можно будет проводить тренировки и соревнования, соответствующие мировым стандартам.

«Не верилось до конца, что это все-таки случится. Действительно очень хороший подарок. Мы очень рады. Раньше нам просто негде было готовить детей на соревнования. Дело в том, что сейчас турниры проходят на очень высоких скалодромах, с приличным «отвесом». У нас такого рельефа не было, а теперь будет. Будет у нас и «эталонная трасса», она входит в олимпийский вид. Ее тоже не было совсем. Вдобавок, к «эталонной трассе» идут автоматические страховки. Это огромный плюс», – поделилась своими впечатлениями руководитель Федерации скалолазания.

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Подробные технические характеристики скалодрома таковы: высота 16,2 метров, общая площадь лазательной поверхности почти 100 квадратных метров. Спортивный объект включает в себя большие, широкие нависания, арку, модуль «эталонка» для тренировки сборной по скалолазанию, автоматическую страховочную систему, блок контейнер (подсобное помещение). Стоимость объекта составила около 27 млн рублей. Все расходы на его возведение взял на себя «Фонд поддержки олимпийцев России». Такой проект реализуется в Алтайском крае впервые.

«Сегодня мы видим, что достигнутые в августе договоренности начали воплощаться – благодаря «Фонду поддержки олимпийцев России» нашему региону оперативно были выделены средства и началось строительство скалодрома на стадионе «Лабиринт». Безусловно, это даст дополнительный стимул к развитию спорта и даже позволит приглашать на тренировочные сборы сборные команды России», – прокомментировал создание скалодрома руководитель Минспорта Алтайского края Алексей Перфильев.

«Эталон» — жёстко регламентированные правилами профиль скалодрома, форма зацепок и их местоположение на стене. Эталонная трасса раз и навсегда оговорена в правилах и не может меняться.

Скалодром в Барнауле станет третьим по счету быстровозводимым скалодромом подобного формата в России. По данным Федерации скалолазания Алтайского края, аналогичные скалодромы на сегодняшний день существуют лишь в Миассе и Севастополе. Будущим спортивным объектом уже заинтересовались тренеры и спортсмены других городов Алтайского края – например, Бийска и Рубцовска. Они планируют приезжать в краевую столицу на тренировочные сборы и состязания.

В планах на будущее у регионального Министерства спорта значится возведение еще двух аналогичных объектов – один будет строиться в рамках спортивного развития Горной Белокурихи, при содействии «Фонда поддержки олимпийцев России», второй должен будет расположиться внутри барнаульского Физкультурно-оздоровительного комплекса, который будет возведен в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни», входящего в национальный проект «Демография».

Востребованность скалодрома действительно имеет место. Скалолазанием в Алтайском крае занимается около 400 детей, однако в состав сборной России по скалолазанию сегодня входит лишь единственная алтайская скалолазка – 16-летняя Мария Пляскина.

Спортивное скалолазание получило признание не только как соревновательный вид спорта, но также возросла его общественная роль, в связи с его включением в школьную программу во многих странах, а также в специальные программы, которые разрабатываются для людей с ограниченными возможностями. Стремительное развитие и распространение, которое также было отмечено и во многих развивающихся странах, еще раз доказывает, что этот вид спорта может стать новым альтернативным видом активности для людей всех возрастов со всего земного шара. Считаясь поначалу окном в альпинизм, скалолазание в течение двух столетий росло под его крылом, и всего за двадцать лет стало соревновательным видом спорта, таким оно вошло в новое тысячелетие. В январе 2007 года образована Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC), в которую вошло 68 стран.