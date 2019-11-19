«Партия Роста» прекратила свое существование в Алтайском крае

Новости 19.11.2019 16:00 602

Несколько часов назад появилась новость о решении федерального центра «Партии Роста» о досрочном прекращении полномочий ее председателя в Алтайском крае Андрея Крылова. В реготделении партии новость комментировать отказались, пояснив, что о решении не в курсе.

Сам экс-кандидат в губернаторы Алтайского края Крылов, на своей странице в Facebook заявил, что сам выходит из партии, не дожидаясь официального анонса.

«Я Андрей Крылов, экс-председатель регионального отделения в Алтайском крае «Партии Роста» выхожу из партии и сегодня я написал об этом соответствующее заявление. Решение о моем снятии «по просьбе представителей власти» изумляет. Факт подачи решения, о котором узнал я и мои коллеги однопартийцы через анонимный телеграмм-канал некого журналиста, весьма близкого к руководящим структурам края просто омерзителен», - написал Крылов.

Бизнесмен задается вопросом, откуда решение, которого нет на официальном сайте партии, ни у юриста головного офиса партии в Москве, ни у самого Крылова, появилось в местном тг-канале.

Предположительно речь идет о телеграм-канале местного журналиста Михаила Беднаржевского. Однако, новость на его канале указана с источником, к которому относится портал «Новости Алтая».

«Как и через какие каналы оно могло к нему попасть? Это расценивается мной как предательство командования и никак иначе. В протест этому, все отделение, а это 40 человек, солидарно вышли из рядов партии. Ящик с партийными атрибутами и документы высланы в Москву на адрес президиума партии», - заявил Андрей Крылов.

Напомним, что в сентябре 2018 года Крылов принимал участие в губернаторских выборах, где занял последнее, четвертое место. В 2019 году его не допустили до выборов Барнаульской городской Думы.