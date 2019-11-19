«Партия Роста» прекратила свое существование в Алтайском крае

Несколько часов назад появилась новость о решении федерального центра «Партии Роста» о досрочном прекращении полномочий ее председателя в Алтайском крае Андрея Крылова. В реготделении партии новость комментировать отказались, пояснив, что о решении не в курсе.
Сам экс-кандидат в губернаторы Алтайского края Крылов, на своей странице в Facebook заявил, что сам выходит из партии, не дожидаясь официального анонса.
«Я Андрей Крылов, экс-председатель регионального отделения в Алтайском крае «Партии Роста» выхожу из партии и сегодня я написал об этом соответствующее заявление. Решение о моем снятии «по просьбе представителей власти» изумляет. Факт подачи решения, о котором узнал я и мои коллеги однопартийцы через анонимный телеграмм-канал некого журналиста, весьма близкого к руководящим структурам края просто омерзителен», - написал Крылов.
Бизнесмен задается вопросом, откуда решение, которого нет на официальном сайте партии, ни у юриста головного офиса партии в Москве, ни у самого Крылова, появилось в местном тг-канале.
Предположительно речь идет о телеграм-канале местного журналиста Михаила Беднаржевского. Однако, новость на его канале указана с источником, к которому относится портал «Новости Алтая».
«Как и через какие каналы оно могло к нему попасть? Это расценивается мной как предательство командования и никак иначе. В протест этому, все отделение, а это 40 человек, солидарно вышли из рядов партии. Ящик с партийными атрибутами и документы высланы в Москву на адрес президиума партии», - заявил Андрей Крылов.
Напомним, что в сентябре 2018 года Крылов принимал участие в губернаторских выборах, где занял последнее, четвертое место. В 2019 году его не допустили до выборов Барнаульской городской Думы.
Андрей Крылов отстранен от руководства «Партией Роста» на Алтае
правильно! гнать их всех надо метлой поганой!
чего полезного сделал крылов, кроме как снял фильм о выборах томенко?????
Ждем Крылова в Единой России!)