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Судебные приставы потребовали с «Бирюзовой Катуни» 10 тысяч рублей, а потом еще 6 млн

Новости
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Служба судебных приставов через суд потребовала с «Бирюзовой Катуни» 6,3 млн рублей.

Заявление опубликовано в материалах Арбитражного суда 15 ноября. В этот же день приставы так же через суд инициировали взыскание с турзоны 10 тысяч рублей. Напомним, что еще 20 сентября иск о признании «Бирюзовой Катуни» банкротом подало ОАО «Алтайэнергосбыт», требующее уплаты долга в размере 2,5 млн рублей.

Заседание по иску судебных приставов состоится 5 декабря, по иску «Алтайэнергосбыта» – 23 декабря.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: oaokatun.ru

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