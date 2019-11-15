Судебные приставы потребовали с «Бирюзовой Катуни» 10 тысяч рублей, а потом еще 6 млн

Новости 19.11.2019 16:35 161

Служба судебных приставов через суд потребовала с «Бирюзовой Катуни» 6,3 млн рублей.

Заявление опубликовано в материалах Арбитражного суда 15 ноября. В этот же день приставы так же через суд инициировали взыскание с турзоны 10 тысяч рублей. Напомним, что еще 20 сентября иск о признании «Бирюзовой Катуни» банкротом подало ОАО «Алтайэнергосбыт», требующее уплаты долга в размере 2,5 млн рублей.

Заседание по иску судебных приставов состоится 5 декабря, по иску «Алтайэнергосбыта» – 23 декабря.