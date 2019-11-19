Рубцовчан приглашают пройти тест на ВИЧ

Новости 19.11.2019 15:15 117

Рубцовский филиал КГБУЗ «АКЦПБ со СПИДом ежедневно проводит анонимное, бесплатное тестирование населения «Узнай свой ВИЧ-статус!»

Провериться можно в будние дни с 8 до 15 часов (обед с 12:00 до 12:30). Каждый желающий может пройти экспресс-тест на ВИЧ и через 10-15 минут узнать результат. Обследование на ВИЧ проводится с до- и послетестовым консультированием, что позволит каждому участнику оценить свой личный риск инфицирования ВИЧ, получить базовую информацию по профилактике ВИЧ-инфекции, определиться с тактикой безопасного поведения в дальнейшей жизни.

Тестирование проводится по адресу: Рубцовск, улица Алтайская, 94, телефон для справок: 8 (38557) 6-01-15.