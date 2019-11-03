Липовая крыша. Каким будет новый корпус АлтГУ в центре Барнаула

Руководство АлтГУ провело встречу с представителями общественности, архитекторами и экологами. Темой стали планы руководства вуза по строительству нового корпуса близ площади Сахарова.
В университет пригласили общественников Татьяну Труфанову и Юрия Красильникова, ранее организовавшие ряд акций в защиту зеленых зон города, архитектора Максима Максименко и эколога Алексей Эбель. Со стороны АлтГУ были проректор по безопасности и общим вопросам Олег Ильиных, деканы биофака, а также факультета искусств и дизайна.
Юрий Красильников рассказал «Политсибру», что на встречу их пригласили для обсуждения позиций. Он отметил, что окончательно дискуссия состоится, когда будут известна позиция вуза.
«Ранее проект корпуса был П-образный, сейчас он Г-образный. Пока конкретных планов нет. Вариант проекта тоже не конечный, но в нем есть интересные идеи. Главный вопрос в том, что земля принадлежит университету. Федеральный Минобр дал добро на строительство корпуса на этой территории. Другой участок, как в случае с Radisson, им никто искать не будет», - сказал он.
Вуз уже провел опрос в соцсетях
Красильников подчеркнул, что этот проект он считает более полезным для города, так как в нем предусмотрен зимний сад и липовый сад на крыше здания.
Такого же мнения придерживается и Алексей Эбель, который отметил, что его очень радует возможность получить первый в городе публичный зимний сад и расширение зоомузея.
«Появятся специально оборудованные для занятий с детьми аудитории. Но есть и некоторые проблемы: придется пожертвовать частью сквера возле одного из корпусов университета. При этом появится трехуровневая подземная парковка», - написал Эбель.
Судя по опубликованным документам, разработкой проекта занималась архитектурная мастерская Владимира Золотова.
Известно, что предполагаемый размер инвестиций, как в случае и с отелем Radisson, составляет 1,5 млрд рублей.
Земля же возле корпуса «Д», которая сейчас занята небольшим сквером, находится в бессрочном пользовании вуза. Строго говоря, это не какая-то отдельная территория, а часть одного большого участка, на котором расположились и корпус «Д», и зеленая зона.
В вузе настаивают, что окончательно место под застройку еще не выбрано
Какой "липовый сад"? Просто зимний сад будет с тропическими деревьями и вертикальное озеленение.
"сейчас он Д-образный" Г-образный - поправьте