«Плати меньше»: Ракшин сэкономил на парковке 20 млн рублей

Сегодня Фонд имущества Алтайского края подвел итоги аукциона по продаже земельного участка возле ТЦ «Лето» на Павловском тракте. ООО «Первый», принадлежащее Александру Ракшину, выкупило эту землю по первоначальной цене – за 6,4 млн рублей, при кадастровой стоимости свыше 27 млн.
На участке расположены самовольно возведенные бетонные гаражи. Отметим, что по документу вид использования данного участка – предоставление автотранспортных услуг, однако в целом территория относится к общественно-деловой зоне, поэтому построить там можно практически все, что угодно.
Впрочем, еще один торговый центр в этом месте не выглядит хорошей идеей, в то время как с парковками здесь все очень плохо. Таким образом, вполне вероятно, что земля будет использована под автостоянку.
Отметим, что структуры Ракшина давно проявляют интерес к данной местности – за соседний участок уже 13 лет ведутся судебные тяжбы между барнаульским управлением по имуществу и ООО «Магистраль», аффилированным с бизнесменом. Эта земля как раз отведена под автостоянку.
Дело доходило до Верховного суда РФ – 2 октября он должен был его рассмотреть. Однако Верховная коллегия направила дело обратно в первую инстанцию, которая месяц назад вновь отказалась признать автостоянку за ТЦ «Лето» собственностью «Магистрали». Подробную предысторию можно прочесть по ссылке ниже.
Накануне в краевом арбитражном суде состоялось очередное заседание по делу о принадлежности автостоянки на Павловском тр-те, длящемся 13 лет
Таким образом, для получения второго участка Ракшину придется либо вновь затевать судебный процесс с неясными перспективами и сроками, либо попытаться выкупить его у муниципалитета. Судя по внушительной «скидке» на предыдущий участок, второй вариант выглядит наиболее вероятным сценарием.