В Барнауле обнаружили заброшенное здание под «Ленту»

Новости 19.11.2019 15:50 256

На улице Попова, 70"а" (в районе «Докучаево») в Барнауле не так давно появилось здание, которое уже готово, но фактически заброшено и не эксплуатируется. Об этом со ссылкой на форум Skyskapersity пишет "Алтайский портал недвижимости".

Ранее сообщалось, что одноэтажный объект с пометкой «Многофункциональное, деловое и обслуживающее здание» начали строить в третьем квартале 2017 года. А сдать объект планировалось в середине текущего. Судя по стилистике и цветам, в которых был оформлен проект, многие предполагали, что в нем разместится очередной супермаркет «Лента». Но ни указанный магазин, ни какие-то другие здесь так и не открылись.

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При этом строительство завершено, но, по данным профильного комитета администрации Барнаула, разрешение на ввод в эксплуатацию застройщик не получил. Между тем здание уже облюбовала местная молодежь. На стенах появляются граффити, вокруг него - мусор, так как в теплое время года здесь собирались скейтбордисты.

По данным публичной кадастровой карты, площадь участка составляет 3964 кв. м. Он предназначен для размещения объектов торговли.

Примечательно, что по соседству с ним (улица Попова, 80) недавно также было выстроено новое двухэтажное здание рынка, которое, по некоторым данным, тоже пустует. При этом несколько объявлений от риэлторов, которые пытались сдать помещения, не так давно были скрыты.