Работники тубдиспансера просят Виктора Томенко не закрывать стационар в Рубцовске

Новости 19.11.2019 13:10 413

Работники противотуберкулезного диспансера подготовили обращение губернатору Алтайского края Виктору Томенко. В нем они просят сохранить хотя бы 20 мест для пациентов на круглосуточный стационар и провести кадровые перестановки в связи с утратой доверия к руководству. Обращение на своей странице в соцсетях опубликовала депутат АКЗС Вероника Лапина.

«Возмущены ситуацией и пациенты, и горожане. На протяжении скольких лет проблема требует внимания краевых властей и финансирования, но с мертвой точки проблема не двигается. Непонятно каким образом больных будут возить в круглосуточный стационар в Лебяженскую больницу. Говорят, что там нет рентген-аппарата, необходимой вентиляции в палатах. Кстати, столовая там в отдельностоящем здании», - подчеркнула депутат КПРФ.

В тексте обращения сказано, что, несмотря на опровержение Минздрава Алтайского края о полном закрытии стационара, тем не менее отсутствует приказ о реорганизации тубдиспансера.

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Также авторы обращения задаются вопросом о позиции главврача Ивана Шатилова, который предпочел «самоустраниться от решения данного вопроса» и уйти в отпуск с 18 ноября. Как пояснили медработники, он сказал им, что письмо о закрытии стационара его якобы заставили написать на имя замминистра здравоохранения по краю Натальи Белоцкой. Причиной было указано аварийное состояние здания, хотя медработники этот факт опровергают, пояснив, что ремонт все-таки нужен.

Коллектив тубдиспансера отмечает, что расстояние до села Лебяжье составляет 50 км и сомневаются, что пациенты, «сосланные в лес», получат необходимую помощь от двух врачей, один из которых уже преклонного возраста. Кроме того, по их словам, «Лебяжкинская туберкулезная больница» не имеет специальных палат, системы вентиляции и лицензии на работу.

Медработники просят сохранить возможность для выбора больными лечебного учреждения и оставить в Рубцовском стационаре 20 коек для круглосуточного наблюдения и 20 коек для дневного. Также они попросили подобрать подходящее здание для амбулаторно-поликлинической службы, с учетом норм СанПиН.

«Коллектив провел собрание в понедельник, 18 ноября, и принял решение ходатайствовать перед краевым Минздравом о снятии с главврача его полномочий и возложении их на заведующую врача-фтизиатра стационарного отделения для детей Галину Козлову», - говорится в тексте обращения.

Напомним, что в конце прошлой недели появилась информация о закрытия тубдиспансера в Рубцовске и перевода всего его пациентов в «Лебяжкинскую туберкулезную больницу». Жители города, врачи и пациенты встретили это известие крайне негативно. Минздрав Алтайского края поспешил пояснить, что в Рубцовске в том же здании будет организована амбулаторная медпомощь и дневной стационар для пациентов с закрытой формой туберкулеза.

«Что касается медработников, то власти заверили, что они сохранят свои рабочие места, а волнение жителей Рубцовска и прилегающих районов необоснованны».