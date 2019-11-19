Среди жителей Алтая наибольшим спросом пользуется ипотека на срок до 20 лет

Новости 19.11.2019 13:40 136

Объем ипотечного кредитного портфеля физлиц Алтайского регионального филиала РСХБ превысил 4,4 млрд рублей. Наибольшей популярностью у клиентов пользуются ипотечные кредиты сроком до 20 лет. Займы на жилье в 2019 году уже оформили более 600 человек.

«Жители Алтая активно пользуются кредитными продуктами Россельхозбанка. По данным на середину ноября ипотечные займы составляют 38% кредитного портфеля филиала. Благодаря конкурентным процентным ставкам наш кредитный портфель в 2019 году превысил 11,6 млрд рублей. Мы предлагаем большой выбор современных финансовых продуктов и услуг, конкурентные ставки и специальные программы. В ноябре Россельхозбанк снизил ставки по программе ипотечного кредитования. Размер снижения составил до 1%», - прокомментировал директор регионального филиала АО «Россельхозбанк» Николай Бойко.

Дмитрий Дворядкин, председатель «Союза риэлтеров Барнаула и Алтая», отметил, что «безусловно, снижение процентной ставки на 1 пункт по статистике приводит на рынок до 10% покупателей. Россельхозбанк вовремя снизил ставку. Впереди еще два месяца, когда мы сможем воспользоваться этим и добиться хороших результатов. Уже сегодня мы видим, что общая база квартир, выставленных на продажу в городе снизилась примерно на эти 10% и, скорее всего, это не конец».

Добавим, в рамках акции «Мечты сбываются» теперь возможно оформить ипотеку на покупку квартиры на первичном или вторичном рынках недвижимости, включая таунхаусы, по ставке от 8,2% годовых c первоначальным взносом 20% и более. Предложение распространяется также на ипотечные программы для молодых семей. Срок кредитования – до 30 лет. Акция действует до 31 января 2020 года включительно.

В рамках акции по рефинансированию ипотечных кредитов «Не переплачивай» ставка теперь составляет от 8,4%. По условиям акции, рефинансировать можно кредит, ранее предоставленный на приобретение квартиры на первичном или вторичном рынке, а также жилого дома с земельным участком или только земельного участка. Сумма кредита - до 20 млн рублей, срок кредитования - до 30 лет.

Получить представление о максимально возможном размере кредита и суммам ежемесячных выплат пользователю поможет онлайн-калькулятор на сайте www.rshb.ru. Сведения, полученные с помощью калькулятора, являются расчетными, но позволяют без визита в банк примерно рассчитать возможные суммы субсидий и изучить график ежемесячных платежей в соответствии с платежеспособностью клиента, сроком кредитования, типом недвижимости. Более точная информация станет доступной после посещения Россельхозбанка лично и консультации банковского специалиста.

По условиям ипотечных программ РСХБ клиент получает возможность выбрать схему погашения кредита и погасить его досрочно без ограничений, а также подтвердить доход по форме банка. Комиссии по кредитам отсутствуют.