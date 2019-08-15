Депутат АКЗС предостерег от «живых» подарков в виде символа 2020 года

Новости 19.11.2019 12:45 211

Директор Барнаульского зоопарка и по совместительству депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Сергей Писарев напомнил жителям Барнаула о символе будущего года. Он призвал горожан хорошо подумать, прежде чем дарить грызунов на Новый год, пишет "АиФ-Алтай".

Писарев отметил, что очень часто подаренные, особенно на Новый год, животные становятся ненужными: их выбрасывают или передаривают. На своей странице в Instagram Писарев опубликовал видео с подписью «готовьтесь, крысы».

«Дорогие друзья, совсем скоро Новый Год! А кто будет больше всего ему радоваться? Вот эти замечательные, милые, обаятельные и очень красивые животные. Так что начинайте готовиться, скоро их год. Барнаульский зоопарк уже готовится к встрече Нового года», - сообщил на видео Писарев.

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По словам депутата, он хотел этим роликом призвать жителей города к ответственности и объяснить, что не каждый человек готов ухаживать за животным. Из-за этого «подарок» может быть выброшен в подвал. Это может привести к повышению популяции крыс, так как они очень быстро размножаются.

«Люди должны сперва задуматься, нужен ли такой подарок. В крайнем случае, мы, конечно, готовы принять это животное к себе. Ни для кого не секрет, что диких крыс мы скармливаем некоторым обитателям зоопарка (не запрещено законом, потому что это кормовое животное). Для декоративных у нас есть специальный павильон. Мы за ними ухаживаем, оберегаем», - пояснил директор Барнаульского зоопарка.

Кроме того, Писарев анонсировал выставку символа года, которую в зоопарке проведут следующим летом.