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Алтайское село после визита Медведева получит 125 млн рублей на развитие спорта

Новости
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, что одним из итогов визита председателя правительства России Дмитрия Медведева в село Санниково стало решение построить здесь физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом сообщает сайт краевого правительства.

Глава региона совместно с министром спорта Алтайского края Алексеем Перфильевым обсудил организационные вопросы.

«Надо действовать. Решение по поводу ФОКа принял председатель правительства, его надо выполнять. Это вопрос практической работы», - заявил глава региона.

Задача краевых властей заключается в подготовке проектно-сметной документации, конкурсных процедурах, экспертизах в 2020 году. Само строительство должно начаться в 2021 году и завершиться в 2022 году. Что касается финансирования, то оно будет льготным. Бюджет запланирован на уровне 130 млн рублей, из которых 125 млн рублей – федеральные средства (99%), и около 5 млн рублей – средства краевого бюджета.

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Напомним, что два аналогичных объекта возведут в краевой столице в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни».

Физкультурно-оздоровительный комплекс будет состоять из большого игрового и малого залов. Универсальность объекта позволяет развивать любые виды спорта. Предстоит принять решение о приоритетных направлениях.

Автор: Политсиб.ру

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