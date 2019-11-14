Алтайское село после визита Медведева получит 125 млн рублей на развитие спорта

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, что одним из итогов визита председателя правительства России Дмитрия Медведева в село Санниково стало решение построить здесь физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом сообщает сайт краевого правительства.
Глава региона совместно с министром спорта Алтайского края Алексеем Перфильевым обсудил организационные вопросы.
«Надо действовать. Решение по поводу ФОКа принял председатель правительства, его надо выполнять. Это вопрос практической работы», - заявил глава региона.
Задача краевых властей заключается в подготовке проектно-сметной документации, конкурсных процедурах, экспертизах в 2020 году. Само строительство должно начаться в 2021 году и завершиться в 2022 году. Что касается финансирования, то оно будет льготным. Бюджет запланирован на уровне 130 млн рублей, из которых 125 млн рублей – федеральные средства (99%), и около 5 млн рублей – средства краевого бюджета.
Ориентировочно, на все работы может уйти до 25 млн рублей
Напомним, что два аналогичных объекта возведут в краевой столице в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни».