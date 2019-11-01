Мятежный алтайский муниципалитет сохраняет «двуглавость» и ждет решения суда

Новости 19.11.2019 11:20 717

В Каменском районе продолжает лихорадить исполнительную власть. Совсем недавно депутатский корпус едва не сместил со своей должности врио главы района Евгению Гордиенко. Однако суд встал на сторону последней. Впрочем, по мнению наблюдателей, это далеко не последний эпизод в борьбе за власть в проблемном муниципалитете. В «передел власти» все еще может вмешаться отстраненный от должности Федор Найден, находящийся под судом.

Чехарда со сменой главы

Еще в конце октября депутаты Каменского райсобрания проголосовали за снятие полномочий с врио главы района Евгении Гордиенко. Ее обязанности возложили на другого замглавы администрации района - Алексея Жихаренко. Правда, фактически в роли градоначальника он пробыл всего сутки. Затем суд восстановил в полномочиях Гордиенко.

Ситуация в Камне-на-Оби вызвала недоумение у краевых властей. Политологи при этом отметили отсутствие видимой пользы для района от кадровых перестановок, где второй раз за год едва не произошла смена власти. Не в восторге от происходящего оказались и местные жители. Часть каменцев прямо назвали происходящее в муниципалитете самоуправством со стороны народных избранников.

Вода Камень точит: суд вернул власть главе мятежного района Новости 01.11.2019 14:00 В Камне-на-Оби последние несколько дней кипят нешуточные страсти 2757

В настоящее время статус-кво в одном из самых неспокойных алтайских муниципалитетов сохраняется. Нужно признать, что очередная смена власти вряд ли пойдет на пользу Каменскому району, чья главная проблема заключается отнюдь не в личности главы, а в амбициях ряда депутатов.

История с отстранением Найдена

Напомним, в августе прошлого года главу района Федора Найдена отстранили от должности, так как он проходит обвиняемым по уголовному делу о воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Евгения Гордиенко стала исполнять его обязанности в сентябре 2018 года. Формально пост главы МО до сих пор остается за Найденым.

Рассмотрение его уголовного дела в суде продолжается до сих пор. Не исключено, что приговор будет оглашен еще до конца года. Ввиду незначительной тяжести статьи делом занимается мировой судья. Процесс начался еще в декабре 2018 года, с тех пор прошло более 20 заседаний.

«Хлебное дело» Федора Найдена. Что с ним не так? Новости 06.09.2019 12:10 Приговор по делу главы Каменского района могут вынести уже 10 сентября 3625

В чем обвиняют отстраненного мэра

По версии правоохранителей, Федор Найден, используя служебное положение, через третьих лиц потребовал от руководства нескольких детсадов Камня-на-Оби прекратить закупки хлеба у одного из местных предпринимателей. После чего якобы распорядился, чтобы хлеб закупали у КФХ, которое возглавляет его родственница. Обвинение Найдену предъявили по ч. 1 ст.169 УК РФ — воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.

Заметим, что если суд согласится с доводами следствия, то в качестве наказания может назначить штраф, либо обязательные работы. Кроме того, санкция статьи предполагает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Что говорит защита политика

Между тем сторона защиты считает, что инкриминируемого преступления Найден не совершал, а преследование носит ярко выраженный политический характер. Кроме того, адвокат Евгений Коноваленко сообщил «Политсибру», что в ходе рассмотрения дела, по его мнению, довольно часто происходят нарушения процессуального характера. Например, это касается подачи жалоб, ходатайств и т.п.

В дальнейшем это может стать основой для подачи апелляции (если вынесенный приговор не устроит защиту), рассуждает Коноваленко. Сторона защиты указывает и на ряд недочетов со стороны следствия. По мнению адвоката, большая часть показаний свидетелей по «делу Найдена» написаны одним и тем же языком, словно под копирку.

Отметим, что в случае оправдательного приговора Федор Найден сможет вернуться в кресло главы района. Возможно, это положит конец противостоянию между двумя ветвями власти в муниципалитете.