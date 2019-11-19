Максим Костенко рассказал о реализации нацпроекта «Образование» в Алтайском крае

Новости 19.11.2019 11:50 539

15 ноября руководитель Министерства образования и науки Алтайского края Максим Костенко провел пресс-конференцию, на которой рассказал о реализации нацпроекта «Образование» в регионе.

По словам министра, основными направлениями развития региональной системы образования на Алтае станут:

Развитие кадрового потенциала;

Цифровизация;

Развитие профессиональных компетенций;

Развитие инфраструктуры;

Развитие системы дополнительного образования.

Финансирование и обновление инфраструктуры

В 2019 году на региональные проекты выделено 607,2 млн рублей. Максим Костенко особо подчеркнул, что они направлены исключительно на модернизацию и развитие.

Из федерального бюджета было выделено 576,5 млн рублей, из внебюджетных источников поступило 4,4 млн рублей, краевой бюджет выделил 26,3 млн рублей. Дополнительно край направил 3,2 млрд рублей на создание 3330 новых мест в общеобразовательных учреждениях региона. Они создавались путем строительства новых объектов и капремонта старых.

Также на эти деньги было приобретено 114 транспортных средств, 739 комплектов оборудования для предметных кабинетов, более 1000 единиц оборудования для пищеблоков, 317 комплектов для компьютерных классов.

В 2019 году построена школа на 550 мест, 10 коррекционных школ оснащены новым оборудованием, 10 сельских школьных спортивных клубов получили новый инвентарь и оборудование, отремонтировано 9 сельских спортзалов и приобретен 1 мобильный технопарк «Кванториум».

С этого года начались также закупки лингофонных кабинетов. Постепенно, до 2022 года будут обновлены существующие лингофонные кабинеты и созданы новые в тех школах, где их ранее не существовало. В первую очередь будут оборудоваться муниципальные школы, в которых организованы пункты приема экзаменов – ППЭ. Еще одной задачей, которую ставит перед собой Минобр – обновление всего компьютерного парка, который не обновлялся также около 10 лет.

ПФДО

Рассказал министр и о том, как меняется управленческая методология системы дополнительного образования.

«Внедряются новые системы дополнительного образования. ПФДО – персональное финансирование дополнительного образования. Основная схема такова: деньги на дополнительное образование идут за ребенком», – рассказал Костенко.

По его словам, это означает, что финансирование дополнительного образования будет направляться туда, куда стремятся сами дети. Таким образом, будут развиваться наиболее востребованные сферы деятельности, а невостребованные или недостаточно востребованные уступят им место, поскольку преподавателю придется заинтересовывать детей, вести те кружки, на которые они действительно будут ходить. В качестве примеров Костенко упомянул запуск квадрокоптеров и судомоделирование.

Предполагается, что к 2025 году ПФДО охватит все образовательные организации России. Денег, таким образом, меньше не станет, но они перераспределятся в пользу самых востребованных форм, видов и методов допобразования.

Школьное питание

Не обошел Костенко стороной и вызвавшую недавно общественный резонанс тему школьного питания. Напомним, что за 9 месяцев 2019 года Роспотребнадзор проверил 210 дошкольных образовательных организаций, 152 школ, и 1 учреждение профессиональной подготовки. Сокращения ассортимента поставляемых продуктов, готовых блюд и кулинарных изделий, вырабатываемых на пищеблоках, не зарегистрировано. Качество и безопасность питания детей в образовательных организациях Алтайского края находятся на особом контроле.

По инициативе Алтайского краевого детского экологического центра в октябре прошел флешмоб «Школьные обеды – это вкусно!». Тема правильного питания выступает в текущем году одной из ключевых. С начала года ученики алтайских школ в рамках российского движения «Сделаем вместе!» уже приняли участие в акции «Правильное питание – активное долголетие», весной в школах проведено 180 уроков по этой тематике, которые посетили около 5 тысяч учеников.

Флешмоб заключался в том, чтобы делиться в соцсетях информацией о том, насколько важно в дневном распорядке школьника горячее питание, какими вкусными бывают обеды. На страницах Вконтакте, Одноклассники, Instagram была размещена 21 публикация с хэштегом #школьныйобед22, посвященная вкусным обедам 9 школ Алтайского края. Всего во флешмобе приняли участие более 200 школьников.

В октябре Максим Костенко побывал с рабочим визитом в Быстроистокском районе, где также обсуждалась тема школьного питания. Родители приняли решение о повышении платы за обеды, с тем, чтобы улучшить их качество, и остались довольны. По словам министра, ежегодно в сферу школьного питания вкладывается около 50 млн рублей. федерального бюджетов. В планах также – обновить оборудование в школьных спортивных клубах. В Быстроистокской школе в этом году на открытие шахматного клуба и приобретение лыж было направлено 500 тысяч рублей.

В настоящее время работа продолжается, но в планах министерства стоит создание многогодичной программы, которая позволит найти общий подход по организации и предоставлению питания в образовательных организациях региона.