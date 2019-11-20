Берег правый: инвестор Лесного пруда показал, как превратить свалки и болота в уникальный объект

Новости 20.11.2019 7:10 949

Гигантская набережная, альтернативный путь в центр города, самые протяженные велодорожки и вдвое превышающее нормы озеленение – это и многое другое в скором времени должно появиться на Лесном пруду в Барнауле.

«Политсибру» удалось поговорить с одним из совладельцев компании-инвестора «МДС-Алтай» Виктором Бубениным, который рассказал о планируемом благоустройстве Лесного пруда и продемонстрировал эскизы жилого квартала, который в будущем должен здесь расположиться.

- Расскажите, что же будет с территорией на правом берегу Барнаулки?

- Здесь планируется создание искусственного земельного участка, предназначенного под многофункциональный жилой комплекс с сопутствующей инфраструктурой. В первую очередь, для этого потребуется оформление всех необходимых разрешений.

Сначала должен пройти аукцион на право создания искусственного участка, затем заключается соответствующий договор, после чего уже разрабатывается проект работ. Он впоследствии отправляется на госэкспертизу, которая рассмотрит экологическую и прочие стороны проекта. И уже после проведения этой экспертизы можно будет приступать непосредственно к работе.

Текущее состояние участка оставляет желать лучшего:

- Расскажите подробнее, что и в какие сроки вы планируете сделать.

- Госэкспертиза занимает порядка полугода. Если удастся провести аукцион и заключить контракт до конца текущего года (а никаких препятствий этому на данный момент не просматривается), то уже летом приступим к расчистке русла Барнаулки.

Если бы речь шла лишь о ней, то можно было бы справиться и за месяц, но здесь параллельно с расчисткой будет проводиться берегоукрепление и строительство самой большой в Барнауле набережной, протяженностью 2,2 км, поэтому рассчитываем на срок от двух до шести месяцев. То есть, вполне вероятно, что следующей осенью участок уже будет сформирован и на него сможет заходить застройщик.

Протяженность набережной возле Нагорного парка вчетверо меньше – 550 м

- Постойте, а разве застройщиком будет не «МДС-Алтай»?

- Не совсем так. Основная наша задача – это именно формирование участка и строительство набережной. Жилую застройку будут вести уже другие организации. Мы же намерены при помощи земснаряда и экскаватора вынимать грунт с речного дна и использовать его для засыпки заболотившегося берега. Затем грунт будет утрамбован и размечен. Расчистка русла предполагает соблюдение определенного перепада высот, чтобы дно больше не заиливалось, а весь песок проносило дальше. Ширина реки на всем протяжении участка будет составлять 25 м.

Что касается набережной, то для ее строительства берег будет укреплен бетоном, сверху расположатся пешеходные зоны, велосипедные дорожки, спортивные площадки. Эта зона предполагается свободной от автотранспорта – въездов на нее для автомобилей или мотоциклов не предусмотрено.

- Как работы отразятся на окружающей среде?

- Положительно. Благодаря расчистке русла прекратится заболачивание окрестностей. Кроме того, от этого выиграют и местные жители, поскольку избавятся от подтоплений. Муниципалитет здесь уже делал небольшой дренаж – и тот благотворно повлиял на ситуацию, а серьезная работа по корректировке русла принесет еще больший эффект.

Деревья мы ни в коем случае не рубим, Ленточный бор вообще не затрагиваем. А на участке, где будут проводиться работы, ценных пород деревьев никаких не произрастает – там ивняк и дикая облепиха. Кроме того, в проекте жилого комплекса предусматривается озеленение из расчета 17 кв. м зеленых насаждений на человека. А это, между прочим, вдвое превышает установленный норматив.

- А что все-таки с жилой застройкой? Есть ли уже желающие поучаствовать в проекте?

- Есть и немало, причем не только барнаульские компании, но и фирмы из других регионов интересовались возможностью участия в данном проекте. Как я уже пояснил, мы представляем эскиз квартала в едином архитектурном стиле. Когда будет разрабатываться непосредственно детальный проект застройки, некоторые параметры могут претерпеть изменения.

Тем не менее, в целом все останется так, как на рендерах, разве что конфигурация жилых домов может измениться. Здесь ведь еще предусмотрено возведение социальных объектов – под них отведены участки, там все согласовано, дело находится в ведении городских властей. Изменять такие соцобъекты застройщик не сможет, а набережную будем делать мы.

Расчетная численность населения будущего жилого комплекса составляет более 13 тысяч человек, общее количество квартир – более 5000. Здесь также запланирован детский сад на 720 мест, школа на 1250 мест (кстати, в связи с изменением требований может и 2500 мест появиться). Внешкольные учреждения предусмотрены, на 125 мест. Парковки, многоуровневые гаражи-стоянки на 2000 мест – все продумано.

- Что насчет связи района с остальным городом? Будут ли устроены дополнительные подъездные пути, мосты и тому подобное?

- Будут. Более того, вдоль всего квартала планируется протянуть автодорогу, которая свяжет шоссе ленточный бор с улицей Мамонтова. Здесь, конечно, и от городских властей потребуются усилия – это касается той части дороги, которая расположена за пределами нашего участка.

Значение новой транспортной артерии сложно переоценить. Эта дорога позволит разгрузить самое «пробочное» место Барнаула – Павловский тракт. Она даст возможность напрямую попадать в центр из той части города, где расположены «Ашан», Балтийская, Власихинская…

Автомобильных мостов в рамках квартала не планируется – будет один пешеходный, чтобы жителям удобно было перемещаться с одного берега на другой. Второй мостик на схеме – это для нитки газопровода, который пройдет через квартал.

- Почему выбрано именно это место?

- Это крайне перспективный участок – он находится в центральной части города и позволяет возвести не «точечную» многоэтажку, а полноценный просторный жилой квартал со спортивными и социальными объектами, красивой набережной, зеленой зоной и даже небольшим пляжем. В ходе строительства, заодно решить проблему затопления окрестностей и уменьшить количество пробок в городе. Лучше и вообразить невозможно.

- Каковы дальнейшие планы? Будут новые проекты обустройства Барнаулки?

- Конечно, почему нет? Рядом дамба расположена, от которой больше вреда, чем пользы – от нее по-хорошему, стоило бы оставить автомобильный мост, а все эти шлюзы убрать и русло также почистить. Но дамба – это муниципальная собственность, поэтому данный проект нужно обсуждать с городскими властями, от которых будет зависеть его одобрение.

Что касается набережной, то мы не видим препятствий к ее постепенному продолжению. Неподалеку от дамбы находится еще одно не столь давно благоустроенное место – Никольский источник, а еще дальше – возле проспекта Красноармейского, будет продлеваться существующая набережная Барнаулки. Возможно, что спустя какое-то время все эти объекты станут единым городским прогулочным маршрутом.