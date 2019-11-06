Главу реготделения политпартии в Алтайском крае отстранили от должности

Новости 19.11.2019 10:40 815

Полномочия председателя регионального отделения «Партии Роста» в Алтайском крае Андрея Крылова досрочно прекращены. Решение президиума федерального политсовета партии опубликовано на сайте "Новости Алтая".

По данным документа, Андрей Крылов неоднократно совершал действия, которые наносили партии политический ущерб. Это привело к решению президиума о досрочном прекращении полномочий председателя реготделения "Партии Роста" в Алтайском крае.

Крылова обязали сдать партийные документы в Минюст и налоговые органы. Решение было принято 25 октября текущего года. Документ подписан председателем партии Борисом Титовым.

Вероятно, одной из причин для "ноты недоверия" политику стало его решение о принятии в ряды партии бывшего единоросса Андрея Волкова, членство которого в ЕР было приостановлено из-за возбуждения против него уголовного дела. В начале ноября суд приговорил Волкова к пяти годам заключения.

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Напомним, что Андрей Крылов впервые заявил о себе в 2018 году, когда заявил о желании принять участие в выборах губернатора Алтайского края. На них он занял последнее место, набрав 13,46% голосов (более 90 тысяч проголосовавших).

В 2019 году он попытался принять участие в довыборах в Барнаульскую городскую Думу. Однако его не допустили из-за ряда нарушений при сборе подписей избирателей. В суде представители Крылова пытались опровергнуть решение городской избирательной комиссии, однако суд отклонил жалобу.

Летом, после отставки сити-менеджера Сергея Дугина, Андрей Крылов заявил, что намерен принимать участие в выборах на пост главы Барнаула. На данный момент о планах бизнесмена ничего неизвестно. "Политсибру" направил в отделение партии официальный запрос.

В реготделении партии отказались от комментариев, пояснив, что никаких документов от федерального руководства не получали, а об отставке Крылова узнали только из СМИ.