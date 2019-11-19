МТС ищет в Алтайском крае детей-футурологов

Новости 19.11.2019 10:25 165

МТС, совместно с Издательством «АСТ» (редакция «Аванта») и Благотворительным фондом «Система», объявляет о старте федерального конкурса – «Будущее время Поколения М». Лучшие юные писатели и художники Алтайского края станут создателями и иллюстраторами книги о мире будущего.

Участвовать в конкурсе «Будущее время Поколения М» смогут дети в возрасте от 11 до 18 лет. Для этого потребуется создать короткий рассказ или иллюстрацию на любую предложенную в конкурсе тему и загрузить свою работу на сайт проекта - pokolenie.mts.ru до 12 апреля 2020 года. Направления конкурса: «Город будущего», «Медицина будущего», «Наука и технологии будущего», «Развлечения будущего», «Образование будущего», «Мода будущего». Редакция «Аванта» издательства «АСТ» выберет наилучшие работы, которые впоследствии войдут в иллюстрированную энциклопедию. Она будет реализовываться в российских книжных магазинах в 2020 году. На обложку издания также пойдет одна из детских конкурсных работ, которая будет выбрана жюри и «оживлена» с помощью инструментов дополненной реальности.

«Конкурс «Будущее время Поколения М» для нас — это смелый эксперимент, в ходе которого мы хотим вовлечь максимально широкую аудиторию детей в создание научно-популярной книги, которая будет интересна их сверстникам. И интернет для этого — самая правильная площадка. Надеемся, что образовательная программа в онлайне от мастеров проекта позволит вдохновить участников и задать тон для их творчества, а по итогам интернет-соревнования мы получим большое количество работ высокого уровня, которые сделают «энциклопедию будущего» по-настоящему захватывающей», — говорит директор департамента детской литературы издательства «АСТ» Ольга Муравьева.

Специально для участников на сайте проекта открыта бесплатная обучающая программа, которая поможет юным футурологам Алтайского края лучше ориентироваться в мире современных технологий, получить новые идеи и расширить поле для фантазии.

В число экспертов конкурса войдут: космонавт Федор Юрчихин, знаменитый иллюстратор, председатель Совета по детской книге России Виктор Чижиков, председатель Гильдии словесников Антон Скулачев, научный журналист Андрей Константинов, автор популярных книг по психологии для школьников Ирина Чеснова, известные дизайнеры Игорь Гуляев и Юлия Далакян, главный художественный редактор «Аванты» Екатерина Гордеева, а также эксперты по цифровым технологиям МТС: руководитель центра инноваций МТС Владимир Хренков и руководитель центра Искусственного интеллекта МТС Аркадий Сандлер и другие.

«Конкурс «Будущее время Поколения М» приглашает проявить фантазию талантливых ребят с потенциалом футуролога. Возможно, новые идеи юных писателей и художников позволят в будущем открыть новые страницы в российской научной фантастике. Но главное, конкурс дает редкий шанс уже в школьном возрасте стать соавтором «энциклопедии будущего». Мы ждем ярких работ алтайских ребят, которые непременно победят в этом творческом состязании», — рассказал директор филиала МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.

По результатам прошлогоднего конкурса был издан и переведен на английский язык сборник лучших фантастических рассказов «Будущее время». Также в 2018 году проект «Будущее время» вошел в тройку лучших благотворительных проектов национальной премии «Серебряный лучник».

В состав жюри входили: литературные критики Галина Юзефович и Анастасия Завозова, известные писатели-фантасты Сергей и Марина Дяченко, писатели Николай Кононов и Павел Пепперштейн, автор книг о цифровой культуре Лев Манович, специалист в области молекулярной биологии, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов, доктор психологических наук Мария Фаликман, философ, социолог Григорий Юдин, предприниматель, специалист гейм-индустрии, создательница сервисов Game Insight и Gosu.ai Алиса Чумаченко.

«Будущее время» – просветительский проект Благотворительного фонда «Система» по перезагрузке российской научной фантастики в литературе и медиа. Проект включает в себя: литературный конкурс с призовым фондом в размере 1 млн рублей, публичную просветительскую программу и издание сборника лучших рассказов. Миссия проекта – создать условия для возникновения новых российских звезд в жанре научной фантастики и популяризировать жанр.

Что такое «Поколение М»?

«Поколение М» – это комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

В основе проекта лежит идея развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальных творческих площадках проекта — сайте pokolenie.mts.ru, в группе в «ВКонтакте» и на странице в Instagram — дети со всей страны могут проявить свои таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям.

В творческую группу «Поколения М» входит больше 150 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, Борис Грачевский и «Ералаш», студия «Непоседы» и другие. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших киностудиях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС.

При этом МТС использует инновационные механизмы филантропии, создавая в России массовое движение юных благотворителей. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 18 миллионов рублей, которые направлены на 57 детских операций.