Новосибирцы потратят 15 млн, чтобы понять, насколько эффективны алтайские вузы

Новости 19.11.2019 9:40 291

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ НЭТИ) выиграл грант по национальному проекту «Образование». Его размер составил 15 млн рублей. На эти средства планируется провести анализ эффективности вузов Алтайского края и Республики Алтай, а также ввести там современные управленческие практики. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России.

Реализация проекта запланирована на 2019-2020 годы. Первым делом будет проведен анализ причин низкой эффективности вузов двух Алтаев. Для этого будет проведен срез по направлениям работы университетов, таким, как «Образовательная деятельность», «Научно-исследовательская деятельность», «Международная деятельность» и другим. Помимо этого, в планах стоит изучение взаимосвязи социальных и экономических процессов в регионах. Необходимо зафиксировать и обосновать приоритеты, цели и задачи развития.

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Вторым этапом значится доработка программы развития вузов при учете социально-экономических потребностей регионов. НГТУ НЭТИ будет обязан оказать методическую и организационную поддержку по внедрению эффективных моделей управления в вузах.

О количестве вузов, которые будут охвачены исследованием, неизвестно. Очевидно, что под программу попадет единственный вуз в Республике Алтай – ГАГУ. Что касается Алтайского края, то на территории региона работает около 30 вузов, из которых пять университетов.