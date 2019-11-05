Антимонопольщики возбудили дела против поставщиков гречки

Новости 19.11.2019 9:05 215

УФАС по Санкт-Петербургу возбудило два дела против поставщиков гречневой крупы - ООО «Агро-Альянс» и ООО «Компания «Ангстрем Трейдинг» по признакам нарушения закона о торговле.

После появления в СМИ информации о повышении цен на гречневую крупу УФАС направило официальные запросы в торговые сети города. В ходе проверки служба выяснила, что поставщики гречневой крупы формируют цены для различных ритейлеров по-разному. Таким образом, в действиях ООО «Агро-Альянс» и ООО «Компания «Ангстрем Трейдинг» содержатся признаки создания дискриминационных условий для одних хозсубъектов по сравнению с другими, что запрещено п. 1 ч. 1 ст. 13 закона «О торговле».

Дела были возбуждены 15 ноября, уточняет РБК. Поставщики тем временем не согласны с нарушениями законодательства с их стороны.

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В начале ноября стало известно, что ФАС проверит информацию о росте цен на гречку после обращения Российского союза мукомольных и крупяных предприятий. Тогда же в Росстате сообщали, что в октябре цены на гречку в стране выросли примерно на 7,3%.

Рост стоимости крупы был зафиксирован в 80 субъектах, при этом в 48 регионах стоимость увеличилась более чем на 7,3%. Быстрее, по данным ведомства, в прошлом месяце дорожали только овощи и фрукты: цены на помидоры выросли на 23,5%, огурцы — на 15,1%, апельсины — на 11,6%.

В конце октября СМИ со ссылкой на сотрудников пяти крупных ритейлеров писали о росте стоимости оптовых поставок гречневой крупы на 5–50%. Из-за этого стоимость гречки после новогодних праздников может подняться на 5–10%.

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В Минсельхозе России в ответ на это указывали на стабильность цен на гречневую крупу в регионах. По данным ведомства, из-за рекордного урожая гречихи в 2017 году (более 1,5 млн т) средние цены производителей в 2018 году снизились почти в четыре раза. Сейчас средняя цена сельхозпроизводителей составляет 13,6 рублей за 1 кг.