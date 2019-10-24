Суд забрал права у алтайского думца, ставшего виновником ДТП

Новости 19.11.2019 7:40 671

Гагаринский суд Москвы на 1,5 года лишил водительских прав депутата Госдумы Николая Герасименко, с которого была снята неприкосновенность в связи ДТП в июне этого года. Рассмотрение дела прошло в отсутствии парламентария, у которого, по словам представителей защиты, случился гипертонический криз.

"Признать Герасименко виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекших вред здоровью потерпевшего средней тяжести, назначить наказание в виде лишения права управления транспортным средством на срок один год и шесть месяцев", - цитирует постановление судьи ТАСС.

Адвокат депутата просила о назначении трассологической экспертизы, которая должна была подтвердить или опровергнуть вину Герасименко. "Герасименко не пытается уйти от наказания. Но без трассологической экспертизы сделать это, на наш взгляд, невозможно, однако суд отказал в ее проведении. На этом основании мы будем обжаловать решение в Мосгорсуде", - сказала защитник.

Госдума решила вопрос о неприкосновенности Николая Герасименко Новости 24.10.2019 20:15 Сам Герасименко настоял на упрощенном порядке рассмотрения вопроса 2753

Депутату инкриминируется совершение правонарушения по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее вред здоровья средней тяжести для потерпевшего).

Ранее материал поступал в Гагаринский суд, однако был оставлен без движения в связи с неприкосновенностью депутата. 24 октября Госдума в связи с дорожным инцидентом с участием Герасименко приняла постановление о согласии на снятие с него неприкосновенности. За это решение проголосовали 329 депутатов, трое выступили против и один воздержался.

Изначально ряд СМИ утверждали, что Герасименко якобы скрылся с места ДТП после того, как сбил мотоциклиста на Ленинском проспекте в Москве. Сам депутат подтвердил, что стал участником дорожного происшествия, но подчеркнул, что дождался на месте прибытия бригады "скорой помощи". По его словам, врачи отвезли пострадавшего в больницу для осмотра, но не нашли ничего, угрожающего для его здоровья.

Герасименко заявлял, что мотоциклист на большой скорости сам въехал в его автомобиль, когда он поворачивал.