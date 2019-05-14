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Анатомия протеста. Юристы советуют краевым властям разрешить митинги у правительства

Новости
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Юристы правозащитного проекта «Апология протеста» потребовали отменить запрет на проведение массовых протестных акций рядом с органами власти. Обращение было направлено в парламенты и прокуратуры 44 регионов России. Об этом сообщает "Тайга.инфо".

В Сибирском федеральном округе подобный запрет актуален в четырех регионах. В их числе Новосибирская, Кемеровская, Томская области и Алтайский край.

Юристы напоминают, что ранее Конституционный суд России признал незаконными правила проведения митингов в Республике Коми, которые включали в себя запрет на проведение акций на центральной площади Сыктывкара и рядом с органами власти.

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Из-за данного правила местные жительницы не смогли провести богослужение в память о репрессированных и митинг против «неудовлетворительной работы общественного транспорта». Женщины обратились в Конституционный суд, который встал на их сторону и обязал отменить правило. Его решения обязательны для применения на всей территории России.

На сегодняшний день закон в Новосибирской области не позволяет проводить митинги на «территориях, непосредственно прилегающих» к зданиям органов государственной и муниципальной власти, а также многофункциональных центров по предоставлению госуслуг (МФЦ). В Кемеровской области запрещено проведение публичных мероприятий ближе, чем в 100 м от зданий органов госвласти и местного самоуправления. В Томской области запрещено протестовать ближе, чем на 100 м от здания местной администрации.

Что касается Алтайского края, то местные жители не имеют права выражать свой протест на расстоянии ближе 50 м от зданий краевого правительства и местных администраций, но проведение шествий и демонстраций не запрещено.

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Последняя акция вблизи правительства Алтайского края состоялась 7 ноября. Ее провело местное отделение КПРФ, которое отмечало годовщину Октябрьской социалистической революции традиционным митингом.

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Что касается акций протеста, то чаще всего их проводят на площади Свободы и в сквере им. Титова. На первой площадке проходили самые массовые протестные мероприятия, среди которых митинг против «пенсионной реформы» (9 сентября 2018 года), собравший более 400 человек и пикет «За свободный интернет» (более 200 человек). Последний был организован группой молодых активистов на фоне судебного преследования Марии Мотузной. Летом 2018 года ее пытались обвинить в оскорблении чувств верующих и экстремизме за сохраненные мемы в соцсетях.

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В последнее время протест сдвинулся в региональную плоскость. Так в начале ноября текущего года группа общественников провела серию одиночных пикетов, а затем и два митинга против строительства отеля Radisson на месте сквера в центре Барнауле и за сохранение зеленых зон в краевой столице.

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Автор: Политсиб.ру

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