Присяжные признали виновным жителя Каменского района, задушившего грудного ребенка

Новости 18.11.2019 19:05 112

Суд присяжных признал 31-летнего жителя села в Каменском районе виновным в убийстве 11-месячного сына сожительницы, информирует региональный следком.

Установлено, что жительница одного из сел Каменского района, на воспитании которой находились трое малолетних детей, стала проживать с неоднократно судимым братом подруги. С января 2019 года мужчина систематически бил ее, однако женщина не обращалась в правоохранительные органы, надеясь, что сожитель исправится. В мае текущего года рецидивист, находясь в доме наедине с ее 11-месячным сыном, из личной неприязни нанес по телу мальчика несколько ударов, а затем задушил его.

Следствием собраны достаточные доказательства, которые присяжные приняли во внимание и вынесли подсудимому обвинительный вердикт, признав виновным в убийстве ребенка и не заслуживающим снисхождения. В ближайшее время судом ему будет назначено наказание.