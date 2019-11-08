Барнаульская мэрия назвала первых подрядчиков на выполнение дорожных работ по нацпроекту

Новости 18.11.2019 18:40 218

В ходе торгов стали известны пять подрядчиков, которым в будущем году предстоит выполнить работы в Барнауле по ремонту дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Информация размещена на сайте мэрии.

В ноябре в краевой столице были запущены торги по определение подрядчиков. В конкурсе участвуют 6 лотов на общую сумму 265,8 млн рублей, также 37 млн рублей распределены в рамках предоставления целевой субсидии.

В период с 15 по 18 ноября проходили аукционы по объектам 2020 года. На сегодняшний день завершено пять тендеров на общую сумму более 260 млн рублей. В результате торгов победителями стали: ООО ПСК «Алтайдорстрой» (79,1 млн рублей), МБУ «Автодорстрой» Барнаула (32 млн рублей по контракту и 37 млн рублей в рамках муниципального задания), ООО «Патай» (82,8 млн рублей), ООО «Барнаульское ДСУ №4» (31 млн рублей).

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Таким образом в 2020 году ООО ПСК «Алтайдорстрой» выполнит строительство автомобильной дороги по улице Сиреневой от Взлетной до Балтийской и ремонт улицы Понтонный мост от улицы Красноярской до улицы Понтонный мост, 231.

В свою очередь МБУ «Автодорстрой» отремонтирует переулок Циолковского от Партизанской до Ползунова, улицу Опытной станции от здания 4"а" до дома № 100, Молодежную в поселке Бельмесево от улицы Мостовой до улицы Нагорной, переулок Ядринцева от Партизанской до Ползунова, улицу Водопроводную от Линейной до Парфенова, улицу Линейную - до улицы, Водопроводная, 154, Лоцманскую от дома № 25 до Озерной, улицу Озерную от Лоцманской до переулка Почтового, Почтовый - от Озерной до Водников, улицу Водников - от переулка Почтовый до улицы Водников, 11.

Среди дорожных работ ООО «Патай» ремонт 7 улиц краевой столицы. В их числе: Пушкина от Промышленной до проспекта Ленина, Бриллиантовая от проспекта Калинина до улицы Бриллиантовая, 4, Куета - от улицы Куета, 15 до проезда Делового, Мало-Тобольская от проспекта Ленина до Промышленной, автомобильная дорога подъезда к поселку Черницк от трассы Калманка-Новороманово-Лебяжье до улицы Пионерской, Пионерская от автомобильной дороги подъезд к Черницку до улицы Новостройки, Новостройки от Пионерской до Вишневой.

ООО «Барнаульское ДСУ №4» приведет в нормативное состояние улицу Куйбышева от Мусорского до проспекта Дзержинского и автомобильную дорогу на СНТ «Флора» от Змеиногорского тракта до конечной остановки «СНТ «Флора».

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Напомним, аукционы на определение подрядных организации запущены заранее для того, чтобы дорожники смогли быстрее приступить к выполнению работ в наступающем сезоне.