Губернатор Алтайского края ободрил жителей Ярового

Новости 18.11.2019 17:50 322

Сегодня на аппаратном совещании губернатор Алтайского края Виктор Томенко выслушал доклады по ситуации в Яровом, ознакомился с данными о запасах угля в муниципалитете и дал поручение разработать системные меры по улучшению надежности работы всего теплоэнергетического комплекса. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

«Ситуация по Яровому продолжает быть в центре моего внимания. Рабочую группу мы не распускали, она продолжает работать. Со стороны краевых властей требуется ежедневный контроль ситуации и готовность включиться в нее в случае необходимости. По топливу механизм, обеспечивающий невозможность ЧС, выработан и реализуется. Но напряженная ситуация сложилась с техническим состоянием оборудования. Поэтому продолжаем внимательно следить вместе с городскими властями за деятельностью собственника и персонала станции», - подчеркнул Томенко.

Напомним, ранее жители Ярового из-за регулярных аварий на городской ТЭЦ создали петицию, в которой требуют приобрести для города уголь, новые котлы, призвать к ответственности виновных. Кроме того, жители требуют, чтобы за ТЭЦ отвечало государство, а не частное лицо.

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Накануне мэр Ярового Виталий Самобочий сообщил, что стоимость котла составляет более 100 млн рублей, а городской годовой бюджет насчитывает всего 300 млн. Кроме того, потратить деньги на реконструкцию частной ТЭЦ нельзя. Самый новый котел предприятия был установлен в 1987 году.

«Продали ТЭЦ потому, что в 2016 году предприятие имело задолженность в размере порядка 150 млн рублей за уголь, и мы понимали, что рано или поздно начнутся выходы из строя котлов, причем катастрофические», – прямо признал Самобочий.

Мэр упомянул интересную деталь из биографии нынешнего собственника ТЭЦ – Константина Вальтера. По словам Самобочия, тот ранее являлся гендиректором угольного разреза в Казахстане и, предположительно, имел возможность поставлять уголь. После потери этого поста ситуация стала выходить из под контроля.

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Также глава Ярового добавил, что ТЭЦ всех крупных городов находятся в частных руках, в том числе, Новосибирска, Барнаула, Бийска, Рубцовска, Томска, Омска и Абакана.

«К концу ноября ситуация будет понятной и стабильной, мы начнем работать над технико-экономическим обоснованием по реконструкции. Когда переведем 8 и 11 котлы на новые топки, есть в планах поменять топки на остальных котлах.... Настрой боевой, взгляд оптимистический, топить город будем. Те проблемные вопросы, которые мы на сегодняшний день видим, мы их оцениваем как решаемые», – оптимистично подытожил мэр.

По окончании отопительного сезона в Яровом может смениться собственник, которым, что наиболее вероятно, станет Сибирская генерирующая компания (СГК). Напомним, что летом губернатор Алтайского края Виктор Томенко и гендиректор СГК Степан Солженицын подписали на ПМЭФ соглашение, фиксирующее возможность начала работы компании в теплоснабжении Ярового.