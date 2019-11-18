ВТБ выдал более 1 млн «Мультикарт» в 2019 году

Новости 18.11.2019 18:05 123

Количество клиентов, оформивших «Мультикарту» ВТБ в 2019 году, превысило 1 млн человек. Всего же, с момента запуска продукта, число подключившихся к новому продукту превысило более 6,5 млн человек.

В топ-5 городов по числу выпущенных карт вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Иркутск и Новосибирск.

«Мультикарта» с бонусными опциями позволяет получать вознаграждения за привычные покупки в виде бонусов, миль или бонусных рублей в выбранной опции. Обменивать накопленные вознаграждения можно на товары, развлечения и путешествия в личном кабинете программы лояльности «Мультибонус» на официальном сайте bonus.vtb.ru.

Один бонус равен одному рублю. Для активных пользователей «Мультикарты» банк обеспечивает лучшее на рынке предложение по начислению процента на остаток - до 9% среди клиентов массовой розницы, до 9,5% - для сегмента «Привилегия» и до 10% - для Private banking.

На сегодняшний день одной из самых активных бонусных опций стала «Коллекция», в рамках которой ВТБ сотрудничает с более чем 100 партнерами и дает возможность клиенту поменять накопленные вознаграждения на более 20 тысяч различных товаров от известных брендов, сертификаты популярных магазинов, билеты в кино, авиа и ж/д-билеты и многое другое. Также в число наиболее популярных входит опция «Сбережения», позволяющая увеличить ставку по накопительному счету и вкладам до 1,5 процентных пунктов (в зависимости от суммы покупок по карте), до 8,5% годовых.

Помимо этого в числе лидеров – «Заемщик» – опция, которая позволяет клиентам получить дисконт по ставке до 10%. по кредитной карте, до 3% по кредиту наличными или до 0,6% по ипотеке, совершая привычные ежедневные покупки.