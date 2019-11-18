Алтайские специалисты рассказали, на что смотреть при выборе сыра

Новости 18.11.2019 16:55 135

С 16 по 22 октября специалисты сектора радиологических исследований в одной пробе сыра установлена массовая доля жира в сухом веществе меньше нормы и в одной пробе творога обезжиренного массовая доля жира в сухом веществе превышала норму.

Что такое массовая доля жира в сыре и молочных продуктах? Например, массовая доля жира 50%. Это тот показатель, который крупно и жирно пишут на пачке. Но, если посмотреть состав, то в нем будет указано 29%. Сыр, на пачке которого будет указано - 45% жира в сухом веществе, в составе будет иметь 20-25% жира.

На самом деле цифры на пачке всегда указывают процентное содержание жира в сухом веществе. Так, если указано, что жирность сыра 50%, то это значит, что в 100 г его содержится 32,5 г жира (в сыре данного вида на 100 г веса обычно приходится 65 г сухого вещества, 50% которого и составит 32,5 г). На этикетке сыра, например, указано, что жирность его 50%. При обычной расфасовке таких сыров по 250 г это составит 62,5 г чистого молочного жира, так как сыр чаще всего содержит 50 % сухих веществ.

Приведенные расчеты ориентировочны, так как абсолютное количество жира может быть несколько меньшим или большим (в пределах 1—2 г), оттого, что содержание влаги в каждой партии сыра несколько колеблется в зависимости от разных условий. Поэтому предприятия, изготовляющие сыр, и указывают наиболее точный показатель, а именно — обусловленный рецептурой процент жира в сухом веществе. Таким образом, выбирая сыр нужно смотреть именно на состав сыра, а не на то, что написано у него на пачке.