Следствие прокомментировало обыски в мэрии Бийска

Утренний обыск в бийской мэрии прокомментировали в краевом следкоме. Правоохранители подтвердили ранее выдвигавшуюся версию, что силовики нанесли визит в горадминистрацию в связи со "спековскими домами".
Как сказано на сайте СУ СКР по Алтайскому краю, в рамках расследования уголовного дела по фактам нарушений должностными лицами администрации Бийска при вводе в эксплуатацию жилых помещений, построенных по программе переселения из аварийного жилья, проводятся необходимые следственные действия.
В настоящее время следователи совместно с оперативными сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю проводят обыски в зданиях администрации города и по месту проживания должностных лиц. Расследование уголовного дела продолжается.
"Политсибру" решил напомнить читателям хронологию событий вокруг домов для переселенцев по улице Спекова.
Проходят обыски, изымается документация
В 2012 году бийская мэрия в целях расселения ветхого жилья за 120 млн рублей приобрела три трехэтажных дома на улице Спекова, построенных компанией «Новолит». Всего было выкуплено 189 помещений.
Как утверждали в компании, новая энергосберегающая технология позволит избежать теплопотерь, однако на практике все оказалось иначе – стены промерзли, крыши потекли, углы в квартирах буквально обрастали снегом. Переселенцы на протяжении четырех лет добивались решения проблемы, но единственное, чего добились – капремонта.
ИК «Новолит» возвела дома очень быстро: 26 октября 2011 года заключила с городом договор аренды участка, 28-го получила разрешение на строительство, 7 ноября выиграла муниципальный тендер. А уже в декабре того же года ей выдано разрешение на ввод домов в эксплуатацию. Кстати, в прокуратуре Бийска нарушений законности при выдаче разрешения не установлено.
В феврале 2016 года объекты проинспектировал председатель наблюдательного совета госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Сергей Степашин. По итогам осмотра он сообщил: «Я объехал более сорока регионов, но такого не видел. Это худший вариант казарм».
Застройщик обанкротил фирму и скрылся в неизвестном направлении. А дома оказались не только холодными, но еще и ядовитыми – концентрация фенола и формальдегида в них в 1,2 - 3,3 раза превышает предельно допустимую норму. Сейчас жителей постепенно расселяют.
«Новолитом» руководил Станислав Барковский, занявший в 2008 году 45 место в списке 50 богатейших людей Новосибирска по версии журнала Status, оценившего его состояние в 33 млн долларов.
В 2010 году он был привлечен к ответственности за невыплату зарплаты сотрудникам «Новолита», занятым на производстве пластиковых окон. За это Барковский получил штраф в размере 22 тысяч рублей.
По данным следствия, в 2012–2013 годах он похитил деньги дольщиков (7,2 млн рублей), а также муниципальные средства, выделенные на покупку 22 квартир для сирот и военных.
Подобную же махинацию бизнесмен провернул и в Тыве, где похитил около 56 млн рублей у дольщиков и бюджета. Средства предназначались для переселения людей из ветхого и аварийного жилья.
В 2014 году Барковский сбежал из страны, однако в октябре прошлого года был задержан в Хорватии и экстрадирован в Россиию. Здесь ему может грозить наказание до 10 лет лишения свободы.
Силовики изъяли документацию и компьютеры
https://youtu.be/1IIAPf2aulU Не зря мы били в колокола.