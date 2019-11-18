Следствие прокомментировало обыски в мэрии Бийска

Новости 18.11.2019 16:15 1165

Утренний обыск в бийской мэрии прокомментировали в краевом следкоме. Правоохранители подтвердили ранее выдвигавшуюся версию, что силовики нанесли визит в горадминистрацию в связи со "спековскими домами".

Как сказано на сайте СУ СКР по Алтайскому краю, в рамках расследования уголовного дела по фактам нарушений должностными лицами администрации Бийска при вводе в эксплуатацию жилых помещений, построенных по программе переселения из аварийного жилья, проводятся необходимые следственные действия.

В настоящее время следователи совместно с оперативными сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю проводят обыски в зданиях администрации города и по месту проживания должностных лиц. Расследование уголовного дела продолжается.

"Политсибру" решил напомнить читателям хронологию событий вокруг домов для переселенцев по улице Спекова.

Силовики прервали планерку в мэрии Бийска, задержан бывший градоначальник Новости 18.11.2019 10:40 Проходят обыски, изымается документация 2745

Бийские переселенцы

В 2012 году бийская мэрия в целях расселения ветхого жилья за 120 млн рублей приобрела три трехэтажных дома на улице Спекова, построенных компанией «Новолит». Всего было выкуплено 189 помещений.

Как утверждали в компании, новая энергосберегающая технология позволит избежать теплопотерь, однако на практике все оказалось иначе – стены промерзли, крыши потекли, углы в квартирах буквально обрастали снегом. Переселенцы на протяжении четырех лет добивались решения проблемы, но единственное, чего добились – капремонта.

ИК «Новолит» возвела дома очень быстро: 26 октября 2011 года заключила с городом договор аренды участка, 28-го получила разрешение на строительство, 7 ноября выиграла муниципальный тендер. А уже в декабре того же года ей выдано разрешение на ввод домов в эксплуатацию. Кстати, в прокуратуре Бийска нарушений законности при выдаче разрешения не установлено.

Деньги за квартиры в ИК «Новолит» перечислили тоже быстро: 20 января 2012 года на ее счет поступил последний транш. Правда, заселять людей начали только летом. Интересные сведения приводит прокуратура Новосибирской области. На строительство домов потрачено 101,34 млн рублей. Тогда как по муниципальному контракту в ИК «Новолит» перечислено на 20,6 млн рублей больше.

В феврале 2016 года объекты проинспектировал председатель наблюдательного совета госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Сергей Степашин. По итогам осмотра он сообщил: «Я объехал более сорока регионов, но такого не видел. Это худший вариант казарм».

К слову, по итогам проверки вокруг строительства домов на Спекова два сотрудника ИК «Новолит» привлечены к дисциплинарной ответственности, на тот момент замглавы администрации Бийска Валерию Ваксману был объявлен выговор. В «Фонд содействия реформированию ЖКХ» направлена информация об инжиниринговой компании «Новолит» как о недобросовестном подрядчике для направления ее в Национальный союз саморегулируемых организаций.

Застройщик обанкротил фирму и скрылся в неизвестном направлении. А дома оказались не только холодными, но еще и ядовитыми – концентрация фенола и формальдегида в них в 1,2 - 3,3 раза превышает предельно допустимую норму. Сейчас жителей постепенно расселяют.

11 семей из бийских домов на Спекова получат новое жилье Новости 04.03.2016 14:50 114

«Новолит»

«Новолитом» руководил Станислав Барковский, занявший в 2008 году 45 место в списке 50 богатейших людей Новосибирска по версии журнала Status, оценившего его состояние в 33 млн долларов.

В 2010 году он был привлечен к ответственности за невыплату зарплаты сотрудникам «Новолита», занятым на производстве пластиковых окон. За это Барковский получил штраф в размере 22 тысяч рублей.

По данным следствия, в 2012–2013 годах он похитил деньги дольщиков (7,2 млн рублей), а также муниципальные средства, выделенные на покупку 22 квартир для сирот и военных.

Подобную же махинацию бизнесмен провернул и в Тыве, где похитил около 56 млн рублей у дольщиков и бюджета. Средства предназначались для переселения людей из ветхого и аварийного жилья.

В 2014 году Барковский сбежал из страны, однако в октябре прошлого года был задержан в Хорватии и экстрадирован в Россиию. Здесь ему может грозить наказание до 10 лет лишения свободы.