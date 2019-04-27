Составлен портрет идеального российского губернатора

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) подготовил практические рекомендации для врио губернаторов - как им строить собственные кампании, формировать имидж и работать с избирателями. Рекомендации ЭИСИ «100 шагов. Что делать в статусе врио главы региона?» в целом совпадают с позицией внутриполитического блока Кремля по поводу того, как должны строиться кампании, пишет РБК.
Если суммировать рекомендации, то они сводятся к тому, что врио главы региона должен вызывать доверие, демонстрировать скромность, не стесняться проявлять эмоции. Губернаторам могут простить неудачную шутку, но не поведение "зажатого бюрократа".
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Политический сезон 2018-2019 годов принципиально отличается от предыдущих, считают представители ЭИСИ. Ключевых моментов тут пять. Это рост протестного потенциала, запрос на результаты, увеличение запроса на местный патриотизм, кризис доверия и рост гражданской активности, а также запрос граждан на прямое общение с губернатором.
"Опосредованное общение с населением через СМИ практически перестало вызывать эмоции и чаще всего безнадежно опаздывает, - пишут эксперты. - Любая встреча с людьми, личная, эмоционально окрашенная реакция на происшествие гораздо более весомы для общественного мнения".
На выборах наиболее уверенно побеждает кандидат, публичный имидж которого максимально соответствует общественным ожиданиям, пишут эксперты. Соцопросы показывают, что «по всей стране с довольно существенным отрывом лидирует запрос на «честного и порядочного главу региона».
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