Не Instagram единым. Как проходили «прямые линии» с губернатором в Алтайском крае?

Новости 18.11.2019 14:35 697

Информация о проведении прямой линии с губернатором Алтайского края Виктором Томенко появилась на прошлой неделе вскоре после визита в Барнаул премьер-министра Дмитрия Медведева. Поводом стала история с жительницей села Санниково Татьяной Кадукиной, которая рассказала главе кабмина об отсутствии в ее многоквартирном доме отопления и горячей воды в течение многих лет.

Выяснилось, что Виктор Томенко не был в курсе ситуации, зато об этом знал глава сельсовета и региональный Минстрой. Мгновенная мобилизация ответственных ведомств и личный визит главы региона к Кадукиной стали причиной обсуждения темы «ручного управления».

Следком молниеносно отреагировал на жалобу алтайской селянки Медведеву Новости 13.11.2019 15:51 В трех многоквартирных домах жителей села отсутствует горячее водоснабжение 2704

Кстати, уже сейчас жители края предпочитают обращаться к Томенко в его профиле в Instagram. На многие из вопросов стараются оперативно отвечать профильные министерства и ведомства. В СМИ неоднократно публиковались материалы, доказывающие наличие реальной обратной связи. Вопросы по здравоохранению комментирует аккаунт краевого Минздрава, на пожелания о дорогах реагирует местный Минтранс и т.д. Сейчас на аккаунт главы Алтайского края подписаны 46,8 тысяч человек.

Виктор Томенко вошел в топ-20 по лайкам в Instagram Новости 25.09.2019 15:10 Эксперты назвали губернаторов — лидеров по ботам и лайкам в Instagram 6914

Тем не менее далеко не все жители региона зарегистрированы в Instagram. Поэтому прямой диалог между губернатором и населением не был бы лишним. К тому же в соцсети ответы дает не лично губернатор, а его подчиненные. В случае с прямой линией эффект будет усилен многократно, так как все вопросы прокомментирует глава региона. Замгубернатора Денис Губин позже подтвердил, что проведение «прямой линии» с Томенко действительно планируется в ближайшее время.

«Готовим сие событие. Объем информации большой, а людей не так много, но мы это сделаем», — написал Губин в Facebook.

Напомним, что в январе текущего года и сам Виктор Томенко допустил возможность проведения «прямой линии» с местными жителями.

Такой подход используют и главы других регионов. Например, губернатор Забайкальского края Александр Осипов в 2018 году провел «прямую линию» с жителями региона. В тот момент он, кстати, имел статус врио губернатора. Отметим, что данный формат и для Алтайского края далеко не нов. Общение с жителями в эфире проводили бывшие губернаторы Александр Суриков и Александр Карлин. Часть вопросов готовилась заранее, другие появлялись непосредственно в режиме live.

На «прямой линии» Александр Карлин попросил немного потерпеть Новости 06.07.2017 1:26 335

В последний раз жители Алтайского края могли задать вопросы губернатору в 2017 году. Именно тогда состоялась последняя «прямая линия» с Александром Карлиным. В течение двух часов он ответил примерно на 20 вопросов.

Самой популярной темой тогда оказалась история с обманутыми дольщиками «Демидов парка», которые обращались к Карлину и в 2016 году. История закончилась отставкой главы местной администрации Бориса Парадовского. В 2017 году Карлин объяснил, что специально созданная рабочая группа постоянно занимается работой по данному вопросу. Он сообщил, что постепенно секции домов будут вводиться в эксплуатацию, но нужно еще немного потерпеть. На сегодняшний день, большая часть дольщиков все еще не заехала в свои квартиры.

Дольщикам «Демидов Парка» начали поэтапно отдавать квартиры Новости 05.07.2019 11:50 Всего в этой ситуации оказалось более 500 человек 1374

В 2016 году жители интересовались ремонтом Старого моста через Обь. Уже тогда имелось решение суда о проведении ремонтных работ в течение полутора лет. Карлин тогда пообещал, что власти сделают все возможной, чтобы удовлетворить решение суда.

Как и в 2016 году, жители были обеспокоены ростом тарифов на услуги ЖКХ, выражали недоумение из-за невозможности подключения ряда многоквартирных домов к природному газу. Тема газификации поднималась почти на каждой «прямой линии». Жители новых барнаульских кварталов интересовались планами на строительство поликлиник, детсадов, школ. Спрашивали и на более глобальные темы – об отставании по уровню зарплат от остальных регионов, снижении производства мяса и многом другом.

Какой окажется прямая линия на этот раз - прогнозировать сложно. Однако тот факт, что вопросов к власти у жителей Алтайского края накопилось достаточно, отрицать невозможно. Вероятно, общение в таком формате пройдет уже в первой половине следующего года.