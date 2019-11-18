«Росводоканал Барнаул» под Новый год спишет пеню должникам

Барнаульский водоканал проводит акцию для абонентов, имеющих задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения «В Новый год – без долгов». Она продлится до 31 декабря.
В акции могут принять участие жители частного сектора и домов с непосредственной формой управления, чей долг за водоснабжение, водоотведение и полив превышает 2 месяца. При полной оплате задолженности до 31 декабря абоненту будет списана вся пеня, начисленная за период просрочки оплаты. Ее размер в ряде случаев может быть сопоставим с суммой долга за водоснабжение и водоотведение. Например, средний размер пени, списанной у абонентов в ходе акции в 2018 году, составил 2 тысячи рублей.
«Оплата услуг ресурсоснабжающей организации своевременно и в полном объеме – обязанность абонента. Именно на это направлена акция. Наши клиенты получают хорошую возможность рассчитаться с долгами и в дальнейшем оплачивать используемый ресурс вовремя», - отметила коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Татьяна Колганова.