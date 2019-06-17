Красноярский губернатор принял отставку своего заместителя

Губернатор Красноярского края Александр Усс уволил своего заместителя 59-летнего Андрея Недосекова, пишет "Коммерсант". Чиновник ушел в отставку по собственному желанию.
На своем посту Недосеков проработал чуть больше года. Он координировал деятельность органов исполнительной власти по вопросам взаимодействия с федеральными органами госвласти. В 2018 году чиновник задекларировал самый высокий доход среди заместителей губернатора и министров края. Он составил более 21,6 млн рублей. В собственности Андрея Недосекова находятся три земельных участка и два автомобиля - Acura ZDX и Toyota Land Cruiser.
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