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Красноярский губернатор принял отставку своего заместителя

Новости
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Губернатор Красноярского края Александр Усс уволил своего заместителя 59-летнего Андрея Недосекова, пишет "Коммерсант". Чиновник ушел в отставку по собственному желанию.

На своем посту Недосеков проработал чуть больше года. Он координировал деятельность органов исполнительной власти по вопросам взаимодействия с федеральными органами госвласти. В 2018 году чиновник задекларировал самый высокий доход среди заместителей губернатора и министров края. Он составил более 21,6 млн рублей. В собственности Андрея Недосекова находятся три земельных участка и два автомобиля - Acura ZDX и Toyota Land Cruiser.

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С 2007 по 2012 годы Андрей Недосеков работал заместителем министра транспорта РФ, директором департамента промышленности и инфраструктуры в правительстве РФ. С 2012 по 2013 год был исполняющим обязанности руководителя аппарата президента ОАО «НК Роснефть». С 2015 по 2017 год - генеральный директор АО «ГЛОНАСС» в Москве. С 2017 по 2018 год - статс-секретарь, заместитель генерального директора ПАО «Россети». С октября 2018 года - заместитель губернатора Красноярского края.

Автор: Политсиб.ру

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