Россельхозбанк предлагает жителям Алтая обменять монеты на купюры

Новости 18.11.2019 11:35 228

В понедельник, 18 ноября в Алтайском крае и Республике Алтай стартовала акция «День приема монеты от населения». Она будет проходить до 24 ноября. Инициатива принадлежит Центральному Банку России. Монеты можно будет обменять во всех офисах продаж АО «Россельхозбанк».

Цель мероприятия – вернуть как можно больше монет разного номинала в денежное обращение. Обычно кредитные организации берут комиссию за обмен денег, но в эти дни монеты можно будет бесплатно обменять в банках на денежные знаки более высоких номиналов.

«Монеты, принимаются при любых платежах, так как наряду с банкнотами являются законным и обязательным средством наличного платежа на территории России. Но они сильно утяжеляют кошелек, и многие предпочитают выкладывать их и накапливать. Для таких граждан появляется возможность актуализировать эти средства и вернуть в оборот», - говорит директор Алтайского РФ АО Россельхозбанка Николай Бойко.

По статистике Банка России, на 1 октября 2019 года в обращении находится 67,5 млрд монет, или примерно 460 штук на одного жителя страны.

Срок службы монеты гораздо больше, чем банкноты, и составляет около 25 лет.

Опыт проведения предыдущих акций показывает востребованность данного вида услуги у населения, так как позволяет вернуть в обращение миллионы рублей.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.