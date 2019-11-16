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СГК отказались от своих планов по ремонту в центре Барнаула

Новости
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Анонсированный ранее ремонт магистрального трубопровода на проспекте Ленина, 195 в Барнауле откладывается. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ранее сообщалось, что Сибирская генерирующая компания (СГК) проведет ремонтные работы в понедельник, 18 ноября. Для этого планировалось отключить отопление в 35 зданиях. Отопление и горячую воду планировалось отключить на весь день, до 20 часов. На указанной территории находятся 23 дома, в которых проживают 800 человек. Кроме того, там находится три детских сада и девять административных зданий.

Намерение о работах объясняли информацией о благоприятной погоде. По данным синоптиков, температура должна была подняться до нуля градусов, что позволило бы безболезненно пережить ограничение отопления. Однако, работы по неизвестным причинам были отменены. Возможно это связано с обилием осадков.

Энергетики на полдня отключат отопление и горячую воду у 800 барнаульцев

Энергетики на полдня отключат отопление и горячую воду у 800 барнаульцев

Новости

Решено это сделать 18 ноября

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Автор: Политсиб.ру

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