Силовики прервали планерку в мэрии Бийска, задержан бывший градоначальник

Новости 18.11.2019 10:40 2746

Утром 18 ноября городская планерка в мэрии Бийска была остановлена после процедуры награждения. В большой зал администрации вошли силовики, попросили оставаться всех на своих местах. Далее правоохранители зачитали фамилии тех, кто должен выйти с ними – это сотрудники и руководители структурных подразделений мэрии – управлений и отделов.

Главу города Александра Студеникина также попросили выйти, пишет "Бийский рабочий". По данным издания, в настоящее время он находится в своем рабочем кабинете, где работают правоохранители. Не исключено, что здесь проходят обыски и изъятие документации.

Высокопоставленному бийскому чиновнику дали условный срок за мошенничество Новости 24.04.2019 10:05 Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю 763

Спецоперация в здании мэрии может быть связана с различными громкими делами – как со «спековскими» домами, так и с возможным мошенничеством при возведении дамбы. Кроме того, по информации БР, задержан бывший глава администрации Бийска Николай Нонко.

Ожидается, что комментарии от силовиков, равно как и от самой мэрии, появятся позднее.

Кстати, на офсайте администрации города опубликована новость о сегодняшнем награждении бийчан. Именно после торжественной церемонии в зал зашли силовики.