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Работницу опеки из Заринска будут судить за допущение издевательств над детьми

Новости
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Работницу органов опеки из Заринска будут судить за халатность при исполнении своих обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Алтайскому краю.

Главный специалист отдела по образованию администрации Заринска, по данным следствия, должна была организовывать работу с детьми-сиротами, которые остались бес попечения родителей. Также она должна была проверять проживание их в замещаемых семьях.

В 2018 году она узнала о фактах систематического унижения и применения насилия одного из опекунов Заринского района к своим воспитанникам. Оказалось, что женщина-опекун, по любому поводу применяла к детям физическому насилию. Кроме того, она применяла в их сторону психологическое воздействие.

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Зная об этих фактах, сотрудник отдела по образованию не приняла никаких мер.

Женщина-опекун была привлечена к уголовной ответственности, а в июле 2019 года суд признал ее виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, истязании и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью малолетнего.

Когда встал вопрос о контроле со стороны органов опеки, то сотрудница администрации своей вины не признала, однако следователь настоял на ее отстранение от исполнения служебных обязанностей на период расследования.

Дело передано в суд.

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Автор: Политсиб.ру

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