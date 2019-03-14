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Госдума добивается запрета на оказание «гостиничных услуг» в жилых помещениях

Новости
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Депутаты Госдумы в конце прошлой недели внесли законопроект, который предписывает оказывать гостиничные услуги только в нежилых помещениях. Соответствующие изменения предлагается внести в ФЗ «Об основах туристской деятельности».

Законопроект подготовили более десяти парламентариев, причем от разных фракций и комитетов. В их числе вице-спикер палаты Петр Толстой, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, а также Галина Хованская – глава комитета по жилищной политике и ЖКХ.

Некоторые из авторов этого законопроекта ранее выступили инициаторами так называемого закона о запрете хостелов в жилых домах, который вступил в силу 1 октября 2019 года, пишет портал RATA-news.

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Законопроектом предлагается внести изменение в понятие «средство размещения», указав на возможность их расположения только в нежилом фонде. Тем самым, как говорят депутаты, определение будет приведено в соответствие с действующими нормами жилищного и гражданского законодательства. Не могут охватываться понятием «средство размещения» и общежития. Согласно Жилищному кодексу, жилые помещения в общежитиях относятся к жилым помещениям специализированного жилищного фонда.

По словам экспертов, законопроект вряд ли вызовет положительную реакцию гостиничного сообщества. «На мой взгляд, он однозначно преждевременный, непродуманный. Получается, что государство само толкает малый бизнес в тень. Такой закон спровоцирует проблемы с контролем, обеспечение безопасности. Над ним надо еще работать. В любом случае, более тщательно прописать формулировки, потому что сейчас он допускают двойное толкование», - заявила представитель гостиничной отрасли Лилии Биткуловой.

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По мнению президента Российского союза туриндустрии Сергея Шпилько, таким образом депутаты решили разобраться с проблемой посуточной аренды – которой во избежание негативных последствий несбалансированного развития туристического рынка занимаются сегодня многие города и страны.

Вопросов, по его мнению, остается немало. Как встретят новый закон на южных курортах? Как быть с развитием сельского туризма?

«Есть, правда, сомнения в том, что с контролем за соблюдением этого запрета cправятся уполномоченные службы. Но, если одновременно запрет на публикацию предложений о размещении в квартирах будет введен для Airbnb, Booking.com и других систем бронирования, заниматься надомным приемом туристов будет намного сложнее», продолжает Шпилько.

Автор: Политсиб.ру

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