У председателя суда в Барнауле отняли АЗС и пустили с молотка

Новости 18.11.2019 7:40 2301

Недостроенную автозаправочную станцию выставил на торги фонд имущества Алтайского края. Аукцион пройдет 24 декабря.

АЗС готова на 93%, расположена на земельном участке площадью 735 кв. м. Площадь застройки составляет 15,6 кв. м. Начальная цена лота - 146 тысяч рублей, задаток – 73 тысячи рублей, шаг аукциона – 1460 рублей.

Согласно экспертной оценке, стоимость объекта равна 147 500 рублей. Таким образом, очевидно, что начальная цена лота отличается от рыночной на размер одного шага аукциона.

Откуда дровишки?

В феврале 2018 года Минимущество Алтайского края провело осмотр участка и не обнаружило там АЗС. В связи с этим ведомство потребовало от компании-арендатора – ООО «Родник» – достроить объект, так как именно для использования АЗС предназначен данный земельный участок. Согласно договору между ООО «Родник» и Минимуществом, заправка должна была быть построена до конца 2015 года.

Однако в мае 2018 года объект перешел в собственность Екатерины Манаковой, указанной в качестве председателя АНО «Международная академия медиации», зарегистрированной в Кемерово. Ранее Манакова носила фамилию Пелина, под которой и упоминается на сайте Арбитражного суда Алтайского края.

Согласно данным портала «Федеральные арбитражные суды РФ», медиация – это процедура урегулирования конфликта, в которой участвуют равноправные субъекты спора на основе добровольного согласия и сотрудничества, а также нейтральное и независимое лицо (медиатор), содействующее сторонам в урегулировании конфликта и достижении ими взаимовыгодного соглашения.

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Волевое решение

Судя по всему, именно при Манаковой АЗС достигла готовности 93%. Тем не менее, судебный процесс уже был инициирован.

В итоге суд пришел к выводу, что Манакова обязана была знать о необходимости завершения строительства в срок, предусмотренный договором, о целях предоставления земельного участка в аренду, и о последствиях ненадлежащего исполнения условий договора.

24 декабря 2018 года суд постановил изъять у Манаковой недостроенную АЗС и продать ее на торгах. Кроме того, бывшую владелицу заправки обязали оплатить техническую экспертизу в размере 25 тысяч рублей и 6 тысяч рублей госпошлины.

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Бензиновый мираж

Интересно, что заправка то появляется, то исчезает. Так, например, согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», в 2014 году АЗС есть, а в 2017 – уже отсутствует. При этом, в 2015 комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула продлевал разрешение на строительство объекта.

Отметим также, что выставленная на продажу АЗС находится рядом с Мизюлинской рощей - одной из лидирующих в народном интернет-голосовании территорий, которые предполагается серьезно благоустроить в следующем году.