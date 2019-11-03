Барнаульская компания в очередной раз оспорила многомиллиардный аукцион при помощи ФАС

ФАС России приостановила подписание контракта на реконструкцию участка дороги Пермь- Екатеринбург стоимостью 3,6 млрд рублей. Жалоба на закупку поступила от ООО «КС-Строй» (Барнаул), сообщает "Интерфакс".
На участие в конкурсе заявилась лишь ООО «Строительно-производственная компания «Зеленый город» (Санкт-Петербург), в связи с чем аукцион признан несостоявшимся. При этом комиссия признала заявку компании соответствующей аукционной документации. С единственным участником аукциона, согласно действующему законодательству, должен быть подписан контракт.
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Согласно материалам госзакупки, ООО «КС-Строй» обратилось с жалобой на действия ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье», сообщив, что заказчик предоставил неполную проектно-сметную документацию, что лишает участника закупки обоснованно сформировать свое предложение. Кроме того, в компании считают, что структура Росавтодора не опубликовала проект организации строительства. Все это, по мнению заявителя, привело к неправомерному ограничению количества участников аукциона, а также повлияло на решение об участии в этой закупки.
"КС-Строй" просит ФАС приостановить аукцион. Кроме того, заявитель считает, что организатор должен внести соответствующие изменения в документацию, продлить срок подачи заявок и привлечь к ответственности виновных лиц. В настоящее время эта жалоба находится на рассмотрении в ФАС России.
Ранее дважды объявлялись аукционы на реконструкцию этого участка с аналогичной ценой контракта, однако, в обоих случаях закупки признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок от компаний.
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"КС-Строй" пару недель назад уже обжаловал итоги конкурса на строительство поликлиники в Уфе за 1 млрд рублей. Причем на сам аукцион барнаульцы не заявлялись.