Барнаульская компания в очередной раз оспорила многомиллиардный аукцион при помощи ФАС

Новости 18.11.2019 8:45 417

ФАС России приостановила подписание контракта на реконструкцию участка дороги Пермь- Екатеринбург стоимостью 3,6 млрд рублей. Жалоба на закупку поступила от ООО «КС-Строй» (Барнаул), сообщает "Интерфакс".

Электронный аукцион на реконструкцию участка федеральной автодороги протяженностью 11 км был объявлен ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» в начале октября. Согласно документации, реконструкция участка трассы с 47 по 58 км (от села Кукуштан в направлении города Кунгур) должна проводиться в две очереди. Работы должны быть завершены до 20 октября 2022 года. Финансирование реконструкции осуществляется полностью за счет федерального бюджета. Начальная цена контракта составляла 3,621 млрд рублей.

На участие в конкурсе заявилась лишь ООО «Строительно-производственная компания «Зеленый город» (Санкт-Петербург), в связи с чем аукцион признан несостоявшимся. При этом комиссия признала заявку компании соответствующей аукционной документации. С единственным участником аукциона, согласно действующему законодательству, должен быть подписан контракт.

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Согласно материалам госзакупки, ООО «КС-Строй» обратилось с жалобой на действия ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье», сообщив, что заказчик предоставил неполную проектно-сметную документацию, что лишает участника закупки обоснованно сформировать свое предложение. Кроме того, в компании считают, что структура Росавтодора не опубликовала проект организации строительства. Все это, по мнению заявителя, привело к неправомерному ограничению количества участников аукциона, а также повлияло на решение об участии в этой закупки.

"КС-Строй" просит ФАС приостановить аукцион. Кроме того, заявитель считает, что организатор должен внести соответствующие изменения в документацию, продлить срок подачи заявок и привлечь к ответственности виновных лиц. В настоящее время эта жалоба находится на рассмотрении в ФАС России.

Ранее дважды объявлялись аукционы на реконструкцию этого участка с аналогичной ценой контракта, однако, в обоих случаях закупки признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок от компаний.

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"КС-Строй" пару недель назад уже обжаловал итоги конкурса на строительство поликлиники в Уфе за 1 млрд рублей. Причем на сам аукцион барнаульцы не заявлялись.

Компания зарегистрирована в Барнауле в марте 2012 года по адресу: улица Горно-Алтайская, 15 - 433. Уставный капитал - 10 тысяч рублей. Директор - Анатолий Клименко, учредитель - Наталья Синкина. Основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий.