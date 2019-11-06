Опять оптимизация? Что будет с Рубцовским противотуберкулезным диспансером

Новости 18.11.2019 7:10 869

Информация о закрытии в Рубцовске круглосуточного стационара для больных туберкулезом появилась в конце прошлой недели. Приказ за подписью министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова был опубликован на сайте регионального правительства.

К этому событию привлекла внимание депутат АКЗС Вероника Лапина, которая разместила документ у себя в Facebook.

«Сотрудников сокращают. Теперь больных будут возить в Егорьевский район в Лебяженскую туберкулёзную больницу. Стоит ли напоминать, что в Алтайском крае процент людей, которым ставят диагноз «туберкулез» традиционно выше, чем в среднем по России, а Рубцовск в этой статистике занимает особое место», - написала Лапина.

Согласно документу, все пациенты до 18 декабря будут переводиться на стационарное лечение в КГБУЗ «Лебяженскую туберкулезную больницу». Она рассчитана на 100 мест и находится в двух десятках километров от города.

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В комментариях к посту местные жители допустили «перевод» больных в Егорьевскую туббольницу ввиду ее благоприятного экологического местонахождения. Однако усомнились в возможности принять всех пациентов. Также был поднят вопрос о наличии у «Лебяжки» лицензии на осуществление стационарной помощи по физиотерапии.

По данным пользователей, лицензия есть только на предрейсовые и послерейсовые медосмотры, проведение экспертизы временной нетрудоспособности и на оказание стационарной помощи. Была затронута тема низкого финансирования организации и ее состояние. Здание представляет собой помещение барачного типа.

По данным из официальных источников, в Рубцовской больнице доступно 50 коек, а в Лебяженской – 100, работает там, судя по сайту учреждения, всего два врача.

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В краевом Минздраве поспешили успокоить граждан, объяснив, что противотуберкулезный диспансер в Рубцовске продолжит работу. «По предписанию Росздравнадзора в декабре пациенты Рубцовского противотуберкулезного диспансера, которые нуждаются в круглосуточно лечении, будут переведены в Лебяженскую туббольницу. Условия в медорганизации гораздо комфортнее, чем в рубцовской. Здание находится в живописном месте с чистым воздухом», - говорится в сообщении.

Сам рубцовский противотуберкулезный диспансер, по сообщению министерства, закрывать не планируется. На его месте будет организована амбулаторная медпомощь и дневной стационар для пациентов с закрытой формой туберкулеза.

Что касается медработников, то власти заверили, что они сохранят свои рабочие места, а волнение жителей Рубцовска и прилегающих районов необоснованны.

«Никто из пациентов не останется без медицинской помощи», - пообещали в Минздраве Алтайского края.