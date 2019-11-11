Барнаульцы своей интернет-активностью вывели в лидеры новую территорию для благоустройства

Новости 18.11.2019 8:15 889

В Барнауле завершилась первая неделя интернет-голосования за общественные территории, претендующие на благоустройство в следующем году. Позади - ровно половина времени, отведенного горожанам на "выборы". Уже можно провести промежуточные итоги.

Итак, по состоянию на утро 18 ноября было подано более 27 тысяч голосов. Учитывая, что один человек мог выбрать не более трех объектов, речь идет примерно о 9 тысячах барнаульцев. Заметно, что пик активности горожан пришелся на первые сутки, когда оказалось подано свыше 15 тысяч голосов. Между тем в последующие сутки активность снизилась в разы.

Определились лидеры голосования по благоустройству территорий Барнаула Новости 11.11.2019 17:45 Интернет-голосование продлится две недели – до 25 ноября 2704

В первую очередь это связано с ограничением, которое на этот раз использовала мэрия: один IP - один голос. В городе уже через несколько дней стали заканчиваться неиспользованные IP-адреса, с которых можно сделать выбор. Часть горожан уже выразили возмущение тем, что остались за бортом голосования.

Впрочем, на общих результатах это вряд ли скажется. С первого же дня с отрывом лидирует группа из трех номинантов. Это Мизюлинская роща (14,27 % голосов), парк "Изумрудный" (13,34%) и зеленая зона на пересечении улиц Ускова и Взлетной (11,94%). За последние сутки к данным объектам приблизился сквер «Победы» по улице Новосибирской, 16"в" (10,33%). Все остальные значительно отстали. Так, расположившаяся на пятой строчке зеленая зона от улицы Герцена, 6 до улицы Куйбышева получила 6,83%.

Для тех, кто на данный момент не смог проголосовать, но намерен это сделать, можно использовать сервис "Прием обращений" в правом верхнем углу страницы сайта barnaul.org.

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Напомним, всего в списке 44 территории. Они находятся в каждом из пяти районов города. Сколько всего будет победителей, пока неизвестно. Общий объем финансирования может составить 120-130 млн рублей. После того, как мэрия подведет итоги голосования, объявят тендеры по разработке эскизов и составлению проектной документации. Аукционы на благоустройство стартуют следующей весной.

С 2017 года в Барнауле по программе «Формирование комфортной городской среды» было благоустроено 254 двора и 11 общественных территорий: сквер на пересечении проспекта Ленина и улицы Мамонтова, пешеходная зона по улице Молодежной, Ленинградская аллея, площадь Мира, сквер Адмирала Кузнецова, сквер Химиков, проведено два этапа благоустройства Нагорного парка, сквер на улице Панфиловцев, 22 и два участка аллеи по улице Георгия Исакова.