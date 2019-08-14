Земельные участки «Белокурихи-2» выставят на торги

Новости 16.11.2019 20:00 643

В Белокурихе с 6 по 7 декабря пройдет инвестиционный форум. Его гости могут поучаствовать в создании нового курортного города, известного под названием «Белокуриха-2 Горная». Форум планируют посетить почетные гости и потенциальные инвесторы из других регионов.

Как сообщает пресс-служба АО «Курорт Белокуриха», для участников мероприятие начнется с экскурсии по объектам субкластера «Белокуриха-2 Горная» и знакомства с возможностями санаториев якорного инвестора проекта — АО «Курорт Белокуриха».

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На второй день запланирован сам инвестиционный форум и организованные торги земельными участками туристстко-рекреационного кластера «Белокуриха», а также индивидуальные переговоры и заключение соглашений. Аукцион должен стать кульминацией форумы.

Помимо деловой части участников ждет спортпрограмма: катание на беговых и горных лыжах, снегоходах, прогулки по терренкурам. Гости посетят соревнования на горнолыжном комплексе «Мишина гора» и биатлонный турнир на лыжно-биатлонном комплексе «Алтайские горы».