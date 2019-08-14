О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Земельные участки «Белокурихи-2» выставят на торги

Новости
643
0

В Белокурихе с 6 по 7 декабря пройдет инвестиционный форум. Его гости могут поучаствовать в создании нового курортного города, известного под названием «Белокуриха-2 Горная». Форум планируют посетить почетные гости и потенциальные инвесторы из других регионов.

Как сообщает пресс-служба АО «Курорт Белокуриха», для участников мероприятие начнется с экскурсии по объектам субкластера «Белокуриха-2 Горная» и знакомства с возможностями санаториев якорного инвестора проекта — АО «Курорт Белокуриха».

Краевые власти оценили дальнейшие перспективы туркластера «Белокуриха-2»

Краевые власти оценили дальнейшие перспективы туркластера «Белокуриха-2»

Новости

Регион уже подготовил заявки на получение федерального финансирования по программе «Развитие внутреннего и въездного туризма»

823

На второй день запланирован сам инвестиционный форум и организованные торги земельными участками туристстко-рекреационного кластера «Белокуриха», а также индивидуальные переговоры и заключение соглашений. Аукцион должен стать кульминацией форумы.

Помимо деловой части участников ждет спортпрограмма: катание на беговых и горных лыжах, снегоходах, прогулки по терренкурам. Гости посетят соревнования на горнолыжном комплексе «Мишина гора» и биатлонный турнир на лыжно-биатлонном комплексе «Алтайские горы».

Самая длинная горнолыжная трасса в «Белокурихе-2» заработает в тестовом режиме

Самая длинная горнолыжная трасса в «Белокурихе-2» заработает в тестовом режиме

Новости

Длинна трассы - 2 тысячи метров, а ширина 40 метров

631

 

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (0)

1000