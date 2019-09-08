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Мэрию Новосибирска ждет оптимизация и кадровые сокращения

Новости
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В администрации Новосибирска пройдет оптимизацию аппарата. Причина — дефицит бюджета. Об этом рассказал мэр города Анатолий Локоть во время представления проекта бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, пишет «Континент Сибирь».

Доходная часть бюджета Новосибирска составит 49,14 млрд рублей, расходная — 50,34 млрд рублей. Таким образом бюджет получился дефицитным — минус 1,2 млрд рублей. Локоть отметил, что главная проблема в планировании бюджета — выпадающие доходы. Это связано федеральными реформами. Их ощутят в 2021 году.

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«Потери будут исчисляться миллиардами, - рассказал Анатолий Локоть. - Пока не принято решений о компенсации выпадающих доходов: штрафах, переходе с вмененного налогообложения на упрощенное. Мы вместе с областной властью вырабатываем механизмы компенсации выпадающих доходов. Эти решения определят развитие экономики Новосибирска на ближайшие три-пять лет».

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Рост расходов он связал с ужесточением социальных обязательств: повышение зарплат бюджетникам, стройка школ и садиков, ремонт дорог. По словам градоначальника, бюджет города сохранит социальную направленность. Мэрия рассчитывает на поддержку области. В своей казне Локоть пообещал поискать допрезервы, поработать с целевыми субсидиями, перераспределить собираемые налоги.

Текущее состояние бюджета города повлияет и на возможности входа в программы по нацпроектам, отметил Анатолий Локоть. Их реализация потребует роста расходов при софинансировании программ. Поэтому в мэрии решили сократить расходы на аппарат управления. В ближайшее время горадминистрацию ждет реструктуризация.

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Автор: Политсиб.ру

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