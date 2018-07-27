Издание «Север.Реалии» попало в список иностранных агентов

Новости 16.11.2019 19:00 426

Минюст признал издание «Север.Реалии» иностранным агентом. Оно входит в медиагруппу Русской службы «Радио Свободы». Это уже десятое СМИ России с таким статусом. Решение о включении в список инагентов принято по материалам комиссии, расследующей вмешательство во внутренние дела России.

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«Решение принято на основании поступивших из Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России материалов», - сказано в сообщении ведомства.

До «Север.Реалии» в этот реестр уже попадали другие СМИ «Радио Свобода». Это «Кавказ.Реалии», «Сибирь.Реалии», «Крым.Реалии», «Idel.Реалии», телеканал «Настоящее Время», а также «Голос Америки».