О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Названы главные проблемы мусорной реформы в регионах

Новости
310
0

«Российский экологический оператор» (РЭО) озвучил регионы, где могут вообще прекратить вывоз мусора из-за неправильной реализации реформы, сообщает РБК. Главная проблема — несбалансированные тарифы и нормативы накопления твердых коммунальных отходов. Речь идет о Новгородской, Вологодской, Курской и Магаданской областях, а также в Бурятии и Дагестане. В этих региона высок риск банкротства мусорных регоператоров. Если это произойдет, то вывозить мусор станет некому — альтернатив нет. Госкомпания посоветовала властям этих субъектов корректировать тарифы и нормы накопления с компенсацией операторам выпадающих доходов.

Роспотребнадзор будет добиваться запрета пластиковых пакетов

Роспотребнадзор будет добиваться запрета пластиковых пакетов

Новости

Надзорное ведомство готовит законопроект для постепенного отказа от пластиковых пакетов

97

Среди списка других проблем значится невозможность властей и регоператоров договариваться. Такая ситуация сложилась в республиках Туве и Ингушетии. РЭО предложила властям учитывать реальное мусорообразование и предоставлять операторам корректную информацию.

В ряде субъектов есть проблемы в организации деятельности регоператора. Например, в Челябинской области оператор, обслуживающий 80 процентов населения, конфликтует с властями. Его постоянно «атакует» местная ФАС. И еще одна трудность — низкая собираемость платежей. В Северной Осетии и Кабардино-Балкарии она составляет всего 30 процентов.

Напомним, недавно в Бийске Алтайского края власти вводили режим ЧС из-за резкого огромного количества свалок. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин назвал это правильным решением. Потом мусор убрали и режим ЧС сняли.

Администрация Бийска призывает горожан подключиться к «мусорной» проблеме

Администрация Бийска призывает горожан подключиться к «мусорной» проблеме

Новости

Подтвержденные акты о нарушениях позволят принять меры к регоператору

121

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: ru.freeimages.com

Комментарии (0)

1000