Названы главные проблемы мусорной реформы в регионах

Новости 16.11.2019 18:38 310

«Российский экологический оператор» (РЭО) озвучил регионы, где могут вообще прекратить вывоз мусора из-за неправильной реализации реформы, сообщает РБК. Главная проблема — несбалансированные тарифы и нормативы накопления твердых коммунальных отходов. Речь идет о Новгородской, Вологодской, Курской и Магаданской областях, а также в Бурятии и Дагестане. В этих региона высок риск банкротства мусорных регоператоров. Если это произойдет, то вывозить мусор станет некому — альтернатив нет. Госкомпания посоветовала властям этих субъектов корректировать тарифы и нормы накопления с компенсацией операторам выпадающих доходов.

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Среди списка других проблем значится невозможность властей и регоператоров договариваться. Такая ситуация сложилась в республиках Туве и Ингушетии. РЭО предложила властям учитывать реальное мусорообразование и предоставлять операторам корректную информацию.

В ряде субъектов есть проблемы в организации деятельности регоператора. Например, в Челябинской области оператор, обслуживающий 80 процентов населения, конфликтует с властями. Его постоянно «атакует» местная ФАС. И еще одна трудность — низкая собираемость платежей. В Северной Осетии и Кабардино-Балкарии она составляет всего 30 процентов.

Напомним, недавно в Бийске Алтайского края власти вводили режим ЧС из-за резкого огромного количества свалок. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин назвал это правильным решением. Потом мусор убрали и режим ЧС сняли.