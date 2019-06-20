Авиарейс «Барнаул-Новосибирск» вернется после долгого перерыва

Новости 16.11.2019 18:00 526

Росавиация утвердили список субсидируемых маршрутов на 2020 год. На эту программу из федерального бюджета выделят 8,3 млрд рублей, что на 500 млн рублей больше, чем в 2019 году. Это позволило увеличить количество субсидируемых маршрутов в 2020 году до 262 (243 в 2019-м). По ним планируют перевезти 2,5 млн пассажиров.

Пример аэропорта в Горно-Алтайске вскрыл проблему с тарифами на авиаперевозки Новости 20.06.2019 20:30 Местный аэропорт оказался хорошо известен Владимиру Путину 505

Круглый год перевозки будут выполнять 21 авиакомпания. В этот список вошли столицы двух Алтаев. Примечательно, что впервые за много лет вернется авиарейс из Барнаула в Новосибирск. Стоимость билетов пока уточняется. Также любопытно, что Республика Алтай не потратит свой бюджет на субсидирование. Деньги выделит Росавиация из средств федерального бюджета.

Алтайский край:

«Барнаул — Казань», авиакомпания «ЮВТ АЭРО», два раза в неделю, 50 мест в самолете, по 30,5 % софинансирование Алтайского края и Республики Татарстан.

«Барнаул — Красноярск», авиакомпания «КрасАвиа», два раза в неделю, 19 мест в самолете, по 30,5 % софинансирование Алтайского края и Красноярского края.

«Барнаул — Новосибирск», авиакомпания «Сибирь» (S7), пять раз в неделю, от 78 до 164 мест в самолете, более 60 % софинансирование Алтайского края и Новосибирской области.

«Барнаул — Томск», авиакомпания «СиЛА», 3 раза в неделю, 17 мест в самолете, 50 % софинансирование Алтайского края и Томской области.

Республика Алтай:

«Горно-Алтайск — Красноярск», авиакомпания «СиЛА», четыре раза в неделю, 17 мест в самолете.

«Горно-Алтайск — Екатеринбург», авиакомпания «РусЛайн» (S7), 2 раза в неделю, 50 мест в самолете.

«Горно-Алтайск — Омск», авиакомпания «ЮВТ АЭРО», два раза в неделю, 50 мест в самолете, 50 % софинансирование Омской области.

« Горно-Алтайск — Новосибирск», авиакомпания «Сибирь» (S7), один раз в неделю, 78 мест в самолете.