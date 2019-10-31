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Торговый центр построят на месте бывшей барахолки в Барнауле

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Фонд имущества Алтайского края обнародовал условия аукциона на договор долгосрочной аренды земельных участков в Барнауле. Примечателен лот №3, площадью 0,3408 га, по адресу: улица Попова, 208. Он располагается на месте бывшей барахолки, которая возникла здесь с начала 1990-х и действовала до недавнего времени, пока уличных торговцев не переместили к ВДНХ на улице Взлетной.

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Выглядит необычным назначение участка — строительство торгово-выставочного комплекса (ТВК). Торгово-развлекательных центров в Барнауле много, а вот с выставочной деятельностью — единицы.

Начальная цена — 1,509 млн за годовую аренду, задаток — 755 тысяч рублей, шаг аукциона — 45 тысяч рублей. Срок минимальной аренды — 3 года и два месяца. Таким образом покупатель, желающий взять участок, должен будет отдать от 5 млн рублей только за аренду этой земли. Добавим, аукцион пройдет 20 декабря 2019 года.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: 2ГИС

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