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Умер известный политолог Никита Исаев

Новости
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Лидер движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер поезде «Тамбов-Москва». Ему был 41 год. По словам его помощницы Алины Жестовской, в тот момент они были вместе.

«Он очень многое делал для меня, и даже в этот момент, который я пока не понимаю, как пережить, он оказался рядом со мной», - написала она в соцсетях.

Накануне Исаев работал в Тамбове, потом сел на поезд и поехал в столицу. Проводники вызвали скорую на ближайшую станцию Узуново, но медики лишь констатировали смерть пассажира.

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Никита Исаев последние два года возглавлял общественно-политическое движение «Новая Россия». Кандидат юридических наук, директор Института проблем актуальной экономики. Работал в Министерстве регионального развития по вопросам Северного Кавказа, Южной Осетии и Абхазии, а также в Государственном комитете по делам молодежи.

Летом 2019 года Исаев приезжал в Республику Алтай. Он раскритиковал провластного кандидата в губернаторы Олега Хорохордина. Он уверял, что второй тур выборов неизбежен. По словам политолога, в регионе были сильны протестные настроения, а Хорохордину не хватало харизмы и опыта в большой политике. Исаев поддерживал кандидата от «Справедливой России» Леонида Ефимова, который в итоге не сумел преодолеть муниципальный фильтр. Не сбылись прогнозы московского гостя и по второму туру. Олег Хорохордин уверенно набрал свыше 58 процентов.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: svpressa.ru

Комментарии (1)

1000

Владимир

Жаль мужика,среди этой своры: депутатов и прочей политической дребедени выгодно отличался порядочностью.Земля вам пухом Никита.

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